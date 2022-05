Innenstadt wird zum Erlebnis für Sinne

Ja, und schon ist man selbst Teil dieses Skulptur-Ensembles auf dem Johannis-Kirchplatz. Und das ist von Lukas Reiber, Erschaffer dieser stehenden und liegenden Körper, auch so gewollt. Oder besser: ausdrücklich gewünscht. Man kann sich anschmiegen, hinlegen, anlehnen, darauf sitzen, stehen, sie umgreifen, turnen oder ein Picknick machen. Gleichzeitig kann der Kirchplatz mal aus ganz anderen und neuen Perspektiven erlebt werden. „Die Körper sind Formen, die auch an und in der Kirche zu finden sind“, sagt der Künstler.

Das Ensemble aus vier Skulpturen ist Teil der künstlerischen Intervention „Über den Wassern“, die am morgigen Mittwoch eröffnet wird und ein gemeinsames Projekt von Lukas Reiber und der Stadt Billerbeck ist. Gefördert wird es von der Bürgerstiftung und vom Land NRW. Sieben, teilweise hörkünstlerische Installationen hat Lukas Reiber geschaffen und lädt damit alle Interessierten zu einem Spaziergang auf einen ganz besonderen Pfad durch die Billerbecker Innenstadt ein. Den Titel der Kunstintervention hat der Kunststudent aus gutem Grund gewählt. „Billerbeck ist eine Quellstadt“, sagt er. Explizit damit befasst sich auch eines der Werke in der Langen Straße, das sich genau an der Stelle befindet, wo das Wasser der Quelltöpfe durchs Kanalsystem fließt. Dieser Bereich wurde früher außerdem „Überwasser“ genannt, wie Reiber informiert. Das Melrose war früher die Gaststätte Überwasserhof. Die Besucher hören dort eine kurze Komposition, gespielt auf einem selbstgefertigten Instrument aus Eisen, Kupfer und Bronze. „Elemente, die aus dem Erdreich ans Tageslicht gebracht wurden.“ In einer Pause ist unter einem das Wasser der Quelltöpfe zu hören.

Auf der Domplatte sind zwei Windharfen errichtet worden. Je nach Windstärke verändert sich der Ton. Wer sich ein wenig Zeit nimmt und lauscht, nimmt sakralanmutende Klänge wahr. Es ist wahrlich ein kleines Konzert – die Melodie ausschließlich komponiert vom Wind. Eine Melodie ertönt auch aus einem Schaufenster am Markt. Darin steht eine Pflanze, ausgestattet mit Elektroden, die die Mikroströme der Pflanze messen. Diese macht der Künstler hörbar. Eine laboratorische Szenerie, mit der er kritisch darauf aufmerksam machen möchte, was Menschen tun, um sich die Natur verfügbar zu machen.

Lukas Reiber ist in der Domstadt groß geworden, hat Teile seiner Jugend hier verbracht. Nach dem Psychologiestudium ist er zurückgekehrt, um sich in seiner Heimat auf das Kunststudium in Dresden vorzubereiten. „Ich habe dafür viel Zeit in der Stadt verbracht“, erzählt er. Seine eigenen Erfahrungen möchte er für andere erlebbar machen.

Eine Ausstellung ist es aber nicht. „Ich möchte nicht ausstellen“, betont Reiber. Vielmehr möchte er in die gewohnte Routine des städtische Alltags eingreifen. Intervenieren. Seine Werke „sollen nicht stören, aber auch nicht den Anspruch haben, schön zu sein“, sagt der Künstler. Die Installationen sollen dazu einladen, innezuhalten und die Innenstadt als Erfahrungsraum zum konzentriert-beschaulichen Nachdenken und zur Reflexion neu zu erkunden. Es soll Kunst zum Teilhaben sein. „Die Werke verstehen sich in ihrer Mentalität noch nicht als Kunstwerke. Sie entbinden die Betrachtenden davon, sich um eine Interpretation oder ein Verständnis zu bemühen und erfragen weder Urteil noch Bewertung“, so Reiber. Sie fordern Hören, Sehen und Handeln spielerisch an. „In dieser Begegnung geben die Betrachtenden durch ihre Haltung, die Art ihres Handelns, ihrer Rezeption und ihrer Bereitschaft zur Selbstwahrnehmung, den Werken möglicherweise die Lebendigkeit, die auf sie selbst zurückwirft.“ Jeder Besucher könne selbst zum Künstler werden. „In seinem eigenen, kleinen Atelier. In sich selbst“, so Reiber. Und das an einem Ort, der dem „musealen Kontext entbunden ist“. Im städtischen Raum werden die Besucher dazu eingeladen, sich Zeit zu nehmen und sich einen Moment der Ruhe und der Muße zu gönnen.