Insektenalarm auf der Freilichtbühne

Geschäftsführer Christian Alexander erzählt zur Einführung allerlei interessante Details aus der Geschichte des Buches von Waldemar Bonsels. 1912 ist es erschienen, Maja ist also schon 111 Jahre alt. Zunächst wollte es kein Verlag drucken, weil die Tiere so menschlich reagierten. Im ersten Weltkrieg, berichtet Alexander, haben Soldaten die Geschichte an der Front gelesen, um sich aus dem grausamen Alltag zurück zur Natur zu träumen. So ist das Buch in Deutschland publik geworden und in zahlreiche andere Sprachen übersetzt worden. Unter anderem auch in einen Bantu-Dialekt, in dem es nur drei Bücher gibt: die Bibel, das Dschungelbuch und eben die Biene Maja. Seit den 70er-Jahren ist Maja durch den japanisch-deutschen Zeichentrickfilm richtig populär geworden.

Cornelius Demming, der seit Jahren an der Freilichtbühne aktiv ist – vor 30 Jahren hat er selbst mitgespielt und inzwischen viele Stücke inszeniert – hat aus Bonsels Buch eine kindgerechte Version für die Bühne geschrieben und übernimmt auch die Regie. Mitgebracht hat er aus Marl, wo er das Theater leitet, die Choreografin Birgit Kraft, die den kleinen Krabbeltieren das Tanzen beibringen wird und den Saxophonisten und Chorleiter René Lankeit, der für die richtigen Töne sorgt, denn gesungen wird auch, etwa das Lied von der Biene, die in einem unbekannten Land lebte. Stichwort Biene – Lankeit ist auch Imker und damit mitten im Thema.

Da kaum jemand das Buch kennt, erzählt Demming erst mal die Geschichte: die kleine Biene Maja findet das Leben in der Bienenstadt ziemlich langweilig. Sie ist neugierig und will die Welt kennenlernen. Gefährlich wird es, als drei Hornissen die Stadt ausspionieren. Zwar gelingt es den Bienen, sie rauszuschmeißen, aber sie entführen einen Bienenjungen.

Die Lehrerin Fräulein Kassandra erklärt Maja, die ihn retten will, dass die einzelne Biene nicht zählt, sondern nur die Gemeinschaft. So macht sich Maja allein auf den Weg und lernt viele Insekten kennen, mit denen sie Abenteuer erlebt. Sie trifft den Brummer Hans Christian, die Libelle Schnuck, die Grille Iffi, die in einer Himbeere einen Grill betreibt, den Grashüpfer, der immer weg ist und viele andere. Gerade aus dem Netz der Spinne Thekla befreit, trifft sie auf Wladimir, den Schrecklichen, den Anführer der Hornissen, der sie entführt.

Man sieht also, es ist unheimlich viel los auf der Bühne und es gibt zahlreiche spannende Rollen zu besetzten. Neben Bienen und Hornissen, für die schon zwei Prototypen von Kostümen zu bestaunen sind, gibt es auch eine Ameisenarmee und Blumenelfen. Gespannt sein darf man auf das Bühnenbild – da ja die Insekten im Verhältnis zu ihrer Umgebung winzig klein sind, müssen Obst, Blumen und andere Dinge sehr groß sein. Mitte März beginnen die Proben und am 28. Mai ist Premiere – da kann man dann erleben, wie die Geschichte ausgeht.