Jeckes Programm mit Kolping-Narren

Das Programm steht. „Alle sind heiß, die Vorfreude ist groß“, sagt Tim Daldrup. Kommenden Montag (16. Januar) startet der Kartenvorverkauf für die große Billerbecker Karnevalssitzung und für den Büttnachmittag der Kolpingsfamilie, wie das Mitglied des Elferrates und des Organisationsteams informiert. Erhältlich sind die Karten zum Preis von zwölf Euro bis zum 9. Februar beim „BillerBäcker“ und bei „Mennemann – Exklusives Wohnen“. An der Abendkasse kosten Karten 15 Euro. Zum dritten Mal organisieren die Kolping-Karnevalisten den Vorverkauf. Der hat sich bewährt. „Das ist super gelaufen“, so Daldrup. Dadurch gebe es eine viel bessere Planungssicherheit.

Seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitungen für die beiden Karnevalsveranstaltungen, die pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden konnten. Die Karnevalssitzung findet am Samstag (11. 2.) ab 19.30 Uhr im Festzelt auf dem Johannisschulhof statt. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Der Büttnachmittag mit Kuchenbuffet ist für Sonntag (12. 2.) ab 15 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) vorgesehen. Und wer am Samstagabend schon die Karnevalssitzung besucht hat, erhält mit seinem Bändchen auch beim Büttnachmittag am Sonntag einen freien Eintritt.

Büttenreden sowie Tanz- und Musikeinlagen stehen auf dem Programm. „Es gibt einen neuen Büttenredner“, berichtet Daldrup. Um wen es sich handelt, will er aber nicht verraten. Das solle eine Überraschung sein. Nur so viel: „Es ist ein Billerbecker, der zum ersten Mal in der Kolping-Bütt steht“, so der Domstädter. Aber es sind auch alte Bekannte mit von der Partie. Einen Programmpunkt gestaltet das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludgerus um Propst Hans-Bernd Serries. Auch das Männerballett wird einen großen Auftritt haben. Ebenso das Jugendballett „Dancing Prinzess“ und das Damenballett „Glamour Girls“. Das Kinderballett tritt nur am Sonntagnachmittag auf. Für Live-Musik sorgen die „Fernandos“.