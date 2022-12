Jugendliche mit Coaching zum Abitur führen

„Das Coaching hat gut getan, um mich in der Schule zu motivieren“, erzählt Hannah (18), Schülerin der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG). In der Coaching-Gruppe habe sie gemerkt, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine ist. Auch jetzt, kurz vor dem Abitur, tauscht sie sich bei Problemen mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus. Und wenn sie sich danach noch unsicher fühlt, besucht sei den so genannten „Abi-Workshop“, der dabei hilft, sich auf die letzten großen Prüfungen vorzubereiten.

Das Coaching-Team hilft Schülerinnen und Schülern an der Anne-Frank-Gesamtschule, die anspruchsvolle Arbeit in der Oberstufe zu bewältigen.

„Die Oberstufe ist für einige unserer Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung“, erklärt Sebastian Webbeler, Stufenleiter der Q2, der als Coach den Abi-Workshop veranstaltet, in einer Pressemitteilung der Schule. „Wir schauen gemeinsam mit den Jugendlichen, woran sie persönlich arbeiten sollten. Das können Lernstrategien sein, Arbeitspläne oder auch Motivationshilfen.“ Ziel sei dabei die Eigenverantwortung.

Coaching ist eines von vielen Angeboten an der AFG, die den Jugendlichen die anspruchsvolle Arbeit in der Oberstufe erleichtern. Q2-Schüler und stellvertretender Schülersprecher Michael den Hartog und weitere Mitschülerinnen und Mitschüler werden diese Arbeit am Montag (5. Dezember) im Rahmen eines Infoabends vorstellen. Dann präsentieren sie auch ihren selbst produzierten Film, in dem es um das „Ankommen“ in der Einführungsphase (EF, Jahrgangsstufe 11) geht.

„Kernfächer in festen Stammgruppen und eine enge Begleitung und Beratung durch erfahrene Beratungslehrer geben den neuen Schülern Sicherheit“, erklärt Oberstufenleiterin Jeanette Reineke. Dazu gehört auch die Orientierung in dem erst vor einem Jahr bezogenen Neubau, dessen Räume technisch auf dem neuesten Stand sind.

In Havixbeck stehen neben den klassischen Fächern wie Geschichte, Physik, Chemie oder Sozialwissenschaften auch Spanisch und Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprachen zur Wahl. Auch das beliebte Fach Pädagogik ist als Grund- und Leistungskurs wählbar. Das Latinum kann erworben werden, und es gibt die seltene Möglichkeit, Sport als viertes Abiturfach zu wählen. Anmelden können sich Schüler vom Gymnasium mit dem erfolgreichen Abschluss der Klasse 10 sowie von Haupt-, Real- und Sekundarschulen mit dem Qualifikationsvermerk für die gymnasiale Oberstufe. „Die AFG versteht sich als Oberstufenzentrum der Baumberge-Region“, betont Schulleiter Dr. Torsten Habbel, „da wir Schülerinnen und Schüler aus dem großen Einzugsbereich zwischen Münster, Nottuln, Coesfeld und Altenberge aufnehmen. Die mit dieser Bandbreite einhergehende Vielfältigkeit ist eines der Markenzeichen unserer Schule.“

Überblick über Infoveranstaltungen: Am Montag (5. Dezember), 20 Uhr: Infoabend im Forum der AFG für die gymnasiale Oberstufe; am 10. Dezember (Samstag), 11 bis 13 Uhr: Tag der offenen Tür am Schulstandort in Havixbeck. Weitere Informationen über die Homepage www.afg-havixbeck-billerbeck.de/gesamtschule/wir-fuer-sie/anmeldung.php