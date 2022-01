Junge Frauen bei Glätteunfall verletzt

Billerbeck

Zwei junge Billerbeckerinnen sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf glatter Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte,befuhr eine 21-jährige Frau kurz vor 6 Uhr die Kreisstraße 48 in Fahrtrichtung Lette. Bei Rorup geriet das Auto in einer Kurve ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerin und eine 20-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.