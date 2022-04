Kameraden heißen Besucher willkommen

Drei Monate ist es her, dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in ihr neues Domizil an der Ecke Daruper Straße/Friethöfer Kamp gezogen sind. Der Ablauf in den neuen Räumlichkeiten bei Einsätzen sei routiniert, wie Florian Heuermann, stellvertretender Wehrleiter, auf die Frage, ob sie sich schon gut eingelebt hätten, antwortet. Am 1. Mai (Sonntag) laden die Feuerwehrleute alle Interessierten von 11 bis 17 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein, um das neue Feuerwehrgebäude der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„An diesem Tag soll das Gerätehaus im Fokus stehen“, sagt Marius Oster. Schauübungen und eine Fahrzeugausstellung wird es geben und die Besucher sind eingeladen, das Gebäude, zu besichtigen. Führungen sind nicht geplant, „die Besucher sollen das Gebäude quasi selbst erforschen“, so Ingo Werner. Kameraden würden aber in allen Räumen für Fragen zur Verfügung stehen.

Vor Ort sind auch Mitglieder des DRK-Ortsvereins sowie der ABC-Zug des Kreises Coesfeld, eine spezialisierte Einheit des Katastrophenschutzes, die bei Unglücksfällen mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen zum Einsatz kommt. Auch Feuerwehrleute aus Billerbeck sind für den Einsatz im ABC-Zug speziell ausgebildet, wie Marius Oster informiert. Gezeigt wird zudem ein nagelneuer Einsatzleitwagen des Kreises. Die Jugendfeuerwehr wird sich präsentieren, Brandschutzübungen durchgeführt.

Und auch für die jüngeren Besucher beim „Tag der offenen Tür“ gibt es Programmpunkte – wie Kinderschminken, eine Hüpfburg und Wasserspritzen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls gesorgt. Genauso wie für Musik. „Ein Rundum-Sorglos-Paket am 1. Mai“, sagt Ingo Werner. Das komplette Gelände ist an diesem Tag Veranstaltungsfläche. „Aber so, dass wir natürlich noch einsatzbereit sind“, betont Marius Oster.

Die offizielle Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses erfolgt aber schon einen Tag früher, am 30. April – ausschließlich für geladene Gäste. Darunter werden neben Vertretern der Stadt und Politik unter anderem auch die Partnerfeuerwehr Löbnitz und die neuen Nachbarn sein. Es gibt einen symbolischen Einzug von der Kolvenburg zur neuen Feuerwehr – in Begleitung von Musik.

Die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck freut sich, das Gebäude am 1. Mai endlich der Öffentlichkeit vorstellen zu können. „Wir können stolz darauf sein“, sagt Wolfgang Langner und berichtet, dass sie schon von anderen Wehren besucht worden und diese begeistert gewesen seien. Zwei Jahre lang hat der Bau der neuen Feuerwehr an der Ecke Daruper Straße/Friethöfer Kamp gedauert. Rund 4,7 Millionen Euro hat die Stadt Billerbeck dafür in die Hand genommen. Es ist eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre. Durch den Neubau sollten für die ehrenamtlich Aktiven optimale Bedingungen für ihre Arbeit geschaffen werden. Das alte Feuerwehrgerätehaus an der Mühlenstraße entsprach nicht mehr den heutigen, gesetzlichen Anforderungen: unzureichende Sanitär- und Sozialräume sowie keinerlei Trennung nach Geschlechtern, obwohl längst viele Frauen in der Wehr aktiv sind sowie keine Möglichkeit, in so genannte Schwarz-Weiß-Bereiche zu trennen. Diese Defizite sind mit dem Neubau beseitigt worden.