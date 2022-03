Kapazitäten in Mensaküche ausgereizt

Ortstermin in der Mensaküche: Mitglieder des Schul- und Sportausschusses schauen sich gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung die Räumlichkeiten an, durch die sie von Rosie Westerhoff (2.v.r.) geführt werden.

Grund dafür sind gestiegene Essenszahlen – auch durch die in den Kitas kontinuierlich ausgebauten Betreuungsplätze in den vergangenen Jahren. Und: Ab 2025 muss der Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich berücksichtigt werden. Heißt also: Die Essenszahlen werden weiter steigen. Bis zu 800 Speisen täglich sollen laut Stadtverwaltung künftig zubereitet werden können. Dafür sind weitere Küchengeräte erforderlich sowie eine Erweiterung des Kühlhauses und der Gefrierzelle. Notwendig ist auch ein Sozialraum für die Mitarbeitenden. Bislang gebe es nicht einmal Duschmöglichkeiten oder Toiletten, so Hubertus Messing (Stadt Billerbeck) bei einem Ortstermin mit Mitgliedern des Schul- und Sportausschusses, die sich ein Bild von den aktuellen Räumen der Mensaküche machten.

Für die Erweiterung genutzt werden sollen die im Sommer frei werdenden Kita-Räume, die sich direkt hinter der bisherigen Küche befinden. 546 500 Euro soll die Maßnahme kosten. 170 000 Euro an Finanzmitteln stehen bereits im städtischen Haushalt bereit. Damit sollen erste Arbeiten wie die Schaffung von Sozialräumen noch in den kommenden Sommerferien durchgeführt werden. Weitere 380 000 Euro sollen im Haushalt für 2023 zur Verfügung gestellt werden. Dann, genauer gesagt ebenfalls in den Sommerferien, sollen die eigentlichen Um- und Erweiterungsarbeiten erfolgen. Kämmerin Marion Lammers berichtete, dass aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung im Grundschulbedarf auch finanzielle Mittel von Bund und Land erwartet werden, aber wann und in welcher Höhe sei bislang unklar. „Bund und Land streiten sich gerade“, so die Kämmerin.

Der Schul- und Sportausschuss sprach sich einhellig für Umbau und Erweiterung aus. Beim Ortstermin habe man gesehen, wie beengt es jetzt schon sei, betonte Matthias Ahlers (CDU). Eine Erweiterung sei dringend geboten. „Der Betrag ist eine Hausnummer, aber ich sehe keine Alternative. Wir müssen diesen Weg gehen“, sagte er. Auch Dagmar Caluori (Grüne) sprach sich dafür aus. Ebenso Frank Wieland (FDP). „Wenn wir langfristig die Qualität halten wollen, bleibt uns nichts anderes übrig“, sagt er. Die Mensaküche müsse effektiver gestaltet und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die Kosten seien trotzdem sehr erschreckend.

Nach dem Schul- und Sportausschuss wird auch der Haupt- und Finanzausschuss über den Umbau und die Erweiterung der Mensaküche beraten. Das letzte Wort hat dann der Rat in seiner Sitzung Anfang Mai.