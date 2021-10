Keine Mehrheit für Hecken-Kilometer

Fünf Kilometer neue Hecken in den nächsten zehn Jahren im Stadtgebiet, gern in Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und vielleicht sogar finanziert durchs Leaderprojekt – wie zwei Löwen kämpften Maggie Rawe und Ralf Flüchter, die beiden Grünen im Bezirksausschuss, für diese Idee – und konnten doch am Ende nur die beiden SPD-Vertreter zur Zustimmung zu ihrem Antrag bewegen. Die deutliche Mehrheit aus CDU und FDP folgte dem Vorschlag der Verwaltung, die allgemeiner und ohne den Begriff „Hecke“ oder Kilometerangaben formuliert ist. Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz sollen laufend und wie bisher beim Ausbau von Wirtschaftswegen überprüft und in Absprache mit Grundstückseigentümern durchgeführt werden. Allerdings stehen am 1. Dezember Gespräche von Vertretern aus Billerbeck, Nottuln und Havixbeck mit dem Naturschutzzentrum und dem Kreis an. Sollte sich da Neues ergeben, könnte die Sache auch noch ganz anders weitergehen.

Mehr als ein Stimmungsbild ist dieses Votum im Bezirksausschuss ohnehin nicht, denn erst Mitte November, wenn der Umweltausschuss als Fachausschuss dasselbe Thema auf der Tagesordnung hat, ist ein Vertreter der Bezirksregierung zu Gast, der darlegen wird, was durch die Flurbereinigung in Aulendorf und Langenhorst-Temming ohnehin schon an Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz in den vergangenen Jahren durchgeführt worden ist – unter anderem sind über 20 km Hecke gepflanzt worden.

Dass kein Experte in den Bezirksausschuss eingeladen worden war, ärgerte unter anderem Bernd Kösters (CDU) und Carsten Rampe (SPD). „Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn bereits heute jemand von der Flurbereinigungsbehörde hier wäre“ kritisierte Kösters. Und Rampe meinte, Beziorks- und Umweltausschuss hätten doch zusammen tagen können.

Für so entscheidend habe er die Aussagen zur Flurbereinigung nicht gehalten, konterte Ausschuss-Vorsitzender Werner Wiesmann (CDU) und für die Verwaltung argumentierte Fachbereichsleiter Stefan Holthausen, dass die Behandlung von Themen in den verschiedenen Ausschüssen durchaus ihren Sinn habe: „Sonst könnten wir ja direkt alles in den Rat geben, wo alle gemeinsam sitzen.“

Auch ohne die Infos eines Experten argumentierten die Grünen, dass man über die in der Flurbereinigung erfolgten Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz hinaus zusätzliche Hecken anpflanzen wolle – und das nicht nur in den Gebieten der Flurbereinigung, sondern mit Blick aufs gesamte Stadtgebiet. „Da gibt es Potenzial“, so Ralf Flüchter. „Wir möchten mehr machen, als im Flurbereinigungsverfahren geschehen“, sagte Maggie Rawe. Und: „Wir sollten jetzt anfangen.“

Thomas Schulze Temming (CDU) lobte die Maßnahmen in der Flurbereinigung. „Wenn Sie weitere Kilometer Hecke wollen, müssen Sie auch sagen, wo und wie das konkret verwirklicht werden kann“, adressierte er an die Grünen.

Für Heckenanpflanzungen brauche es Flächen, die unter Umständen noch erworben werden müssten, sowie Personal zur Pflege, gab die Verwaltung hohe Kosten zu bedenken. Davon ließen sich die Grünen nicht beeindrucken. „Umweltschutz kostet Geld“, so Maggie Rawe. Sie warb dafür, einfach mal loszulegen, nach Fläche zu suchen und nicht zulezt darauf zu hoffen, 2023 in die nächste Leader-Förderung zu kommen. Vergeblich.