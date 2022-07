Kirchplatz wird zum Open-Air-Kino

Wer über den Johannis-Kirchplatz geht, taucht sofort ein in die besondere Atmosphäre, die die Kirche, die historischen Gebäude rund um den Kirchplatz und die alten Bäume schaffen. Diese Stimmung hat in der Vergangenheit auch manchen Filmemacher begeistert und dazu inspiriert, den Platz als Filmlocation zu nutzen.

Bevor sich am kommenden Freitag der Johannis-Kirchplatz in ein Open-air-Kino verwandelt, gibt es im Dom ein Konzert mit Improvisationen von Filmmusik an der Orgel – dazu laden (v.l.) Ann-Kathrin Rahe (Stadt Billerbeck), Lukas Maschke (Kantor) und Judith Schäpers (Stadt Billerbeck) ein.

Am kommenden Freitag (8. 7.) verwandelt sich der Johannis-Kirchplatz in ein Open-Air-Kino. Die FilmSchauPlätze NRW, die beliebte Open-Air-Kinoreihe, die in jedem Sommer von der Filmstiftung NRW veranstaltet wird, macht dann Station in Billerbeck, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung informiert. Wie immer beginnt die Filmvorführung nach Einbruch der Dunkelheit (gegen 21.30), der Besuch ist kostenlos. Eine begrenzte Anzahl an Stühlen steht zur Verfügung. Sitzgelegenheiten können aber auch selbst mitgebracht werden. Gezeigt wird der schwedische Film „Wie im Himmel“ aus dem Jahr 2004 (Dauer: 125 min, FSK:12, Regie: Kay Pollak).

Die Idee der FilmSchauPlätze NRW ist es, besondere Filme an besonderen Orten zu zeigen. „Das Gefühl, das der Film ‘Wie im Himmel’ und die Filmmusik transportieren und die Stimmung am Johannis-Kirchplatz passen einfach perfekt zusammen“, so Judith Schäpers von der Stadt Billerbeck, die den Billerbecker InnenStadtSommer gemeinsam mit Touristikmanagerin Ann-Kathrin Rahe organisiert. „Wir freuen uns sehr, dass die FilmSchauPlätze NRW bei uns zu Gast sind und hoffen auf einen entspannten Kino-Abend in gemütlicher Atmosphäre mit vielen Billerbeckerinnen und Billerbeckern und Gästen aus ganz NRW“, so Judith Schäpers weiter.

Vor dem Kino ist für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Um 18 und 20 Uhr finden geführte Stadtspaziergänge zu den wichtigsten (Dreh-)Orten der Stadt statt (Dauer rund 50 Minuten). Treffpunkt für beide Führungen ist am Marktbrunnen vor dem Dom. Um 19 Uhr wird Lukas Maschke, Kantor der katholischen Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludger, im Dom unter dem Motto „DomMusik meets Film“ ein Konzert mit Improvisationen von Filmmusik an der Billerbecker Domorgel geben. Dieses Konzert ist ein „Wunschkonzert“: Noch bis Donnerstag (7. 7.) dürfen Interessierte ihre Filmmusikwünsche direkt an Lukas Maschke schicken und mit Spannung erwarten, an welcher Stelle der Improvisation ihre Wunschfilmmusik auftaucht (E-Mail: maschkemail@gmail.com, per Whatsapp oder Threema an Tel. 01516/8118491).

Zwischen Rahmenprogramm und Filmbeginn haben die Zuschauer dann noch Gelegenheit, für ihr leibliches Wohl zu sorgen – entweder bei den Billerbecker Gastronomen oder am Johannis-Kirchplatz, wo es einen Stand mit Flammkuchen und Getränken geben wird.