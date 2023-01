Klassiker sind nach wie vor gefragt

„Die Tonies sind einfach der Renner“, so Carmen Hüning vom Bücherei-Vorstandsteam. Auf den Regalbrettern der Bücherei tummeln sich die Hörfiguren, mit denen Geschichten oder Lieder abgespielt werden können. „Es gibt Tage, da stehen in den Regalen nur noch fünf Figuren. An jedem Öffnungstag leihen wir mehr als drei Tonies aus“, stellt auch Julia Walde aus dem Vorstandsteam fest.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 10 943 Medien entliehen. Dazu kommen 2957 Ausleihen über das Online-Angebot „libell-e“. „Wir sind mit diesem Jahr zufrieden“, resümiert Julia Walde. „Es war seit der Pandemie das erste Jahr, in dem wir nicht zwangsläufig schließen mussten und die Statistik wirft ein gutes Licht auf die Bücherei.“ 70 Neuanmeldungen gab es laut Pressemitteilung im vergangenen Jahr. Oftmals seien es junge Familien mit Kindern, die die Bücherei für sich entdecken.

Neben dem Mitgliederzuwachs sind auch neue Medien dazu gekommen – 575 um genau zu sein. Darunter vor allem aktuelle Romane und viele neue Tonies. Zudem wurde die aktuelle Auflage der „Harry Potter“-Reihe erstanden. „Die Bücher wurden einfach kaputt geliebt“, erklärt Julia Walde. „Weil sie aber noch immer gelesen werden und in einer Bücherei auch einfach nicht fehlen dürfen, haben wir die aktuellste Auflage der Bücher neu gekauft.“ Denn Klassiker seien sowohl bei den Kindern als auch bei Jugendlichen beliebt. Die Geschichten der Kuh „Lieselotte“ seien seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Kinderbuchecke und immer unter den „Top 10“ der Ausleihhitliste. Dasselbe gilt für die Abenteuer der drei Detektive aus Rocky Beach. „Die drei ??? Kids“ sind gleich 15 mal mit 15 verschiedenen Geschichten in der Statistik vertreten. Mit 125 Ausleihen führt „Die kleine Zahnfee“ von Friederike Wilhelmi die Liste der Bücher an. Das „Klassiker“-Regal, in dem sich Werke von Astrid Lindgren, Ottfried Preußler und Michael Ende tummeln, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Bei den Jugendbüchern zeigt sich ein ähnliches Bild: Aus der „Edelstein-Trilogie“ führt „Rubinrot“ mit 51 Ausleihen die Liste der meistgelesenen Bücher an. Auch die Folgebände „Saphirblau“ (Platz vier) und „Smaragdgrün“ (Platz drei) stehen hoch im Kurs. Lediglich „Seelen“ von Stephanie Meyer hat sich zwischen die Trilogie auf Platz zwei geschlichen.

An dem Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens kam man im Jahr 2022 nicht vorbei. Die Geschichte vom Marschmädchen Kya Clark, das isoliert von der Außenwelt zwischen Salzwiesen und Seevögeln aufwächst, ist der beliebteste Roman. Es folgt der Debutroman „Ohne ein einziges Wort“ von Rosie Walsh und der Kriminalroman „Wisting und der fensterlose Raum“ von Jorn Lier Horst.

Zu den meistgelesenen Büchern, seitdem sie Bestandteil des Bücherei-Sortiments sind, gehören folgende: Nele Neuhaus mit „Böser Wolf“ ist auf dem ersten Platz gelandet. „Die Tuchvilla“ von Anne Jacobs folgt auf dem zweiten Platz und mit 31 Ausleihen ist das Buch „Die Perlenschwestern“ von Lucinda Riley auf dem dritten Platz.

„Es ist spannend zu sehen, dass sich bei den Jugendbüchern und Kinderbüchern die ,Klassiker’ gegenüber neuen Medien durchsetzen“, so Julia Walde. „Das zeigt, dass gute Bücher zeitlos sind und die Geschichten Generationen überdauern.“ Bei den Romanen hingegen setzt die Bücherei auf aktuelle Literatur aus allen Genres.

7 Übrigens: Die Ladies Night, zu der das Bücherei-Team einlädt, findet am 3. Februar statt. Heike Geßmann, Inhaberin der Bücherschmiede, wird unterschiedliche Schmöker vorstellen.