„Klimaschonendes Verhalten muss belohnt werden“

„Wir plündern in atemberaubendem Tempo unsere Energievorräte“, warnte Jan Hegenberg. Er weiß das, er hat recherchiert. Er hat Zahlen und Daten unter anderem über Energieverbrauch oder Energieverschwendung zusammengetragen und in einem Buch verpackt. Aber nicht in ein Sachbuch, wie es das in vielerlei Form schon gibt und das den geneigten Lesenden eher langweilt, es sei denn, er ist Experte. Nein, der Autor, Blogger und Veganer hat diese Fakten verpackt in einen erfrischend lesenswerten Stil, der auch Statistikhasser anlockt und lesen lässt.

Am Mittwoch war Hegenberg auf Einladung des Nachhaltigkeitszentrums Billerbeck und der Bücherschmiede und mit finanzieller Unterstützung der Grünen im Saal der Alten Landwirtschaftsschule und las aus seinem Buch „Weltuntergang fällt aus“. Hegenberg hat mit dem Buch quasi aus dem Stand einen Volltreffer gelandet, rangiert damit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Autor selbst ist so unkompliziert, unterhaltsam und locker wie sein Schreibstil. Wie er zu dem Buch gekommen ist? „Ich blogge seit 2019 zum Thema Veganismus“, erzählt er zu Beginn. Da habe er in seiner veganen Bubble gelebt und gedacht, er mache ja alles richtig, was die Umwelt beträfe. „Das war eine bequeme Lüge“, gab er zu. Nachdem er für sich selbst mal den CO2-Fußabdruckrechner durchlaufen hatte, stellte er fest, dass er gar nicht so gut ausfiel, wie er dachte.

Es gab also noch viel mehr Einsparpotenzial. Und so begann Hegenberg, sich mit Zahlen und Daten bezüglich der Energiewende zu beschäftigen, stellte fest, dass diese Bücher nur für Energie-Experten interessant waren. Also wandelte er das Ganze in einen lesbaren Stoff um. „Mit meinem Buch will ich Leute erreichen, die nicht in der Branche sind“, erläuterte er seine Absicht.

Das ist ihm gelungen. Zwar kann auch Hegenberg nicht umhin, seine Lesenden mit Zahlen zu versorgen, indes verpackt und erklärt er diese in erfrischender Weise. Er erklärt, dass die Gewinnung von Energie mit fossilen Stoffen viel zu ineffizient genutzt werde, dass oft Wärme erzeugt wird, die nicht genutzt werden kann, weil einfach die technische Entwicklung dafür fehlt. „Durch Umstellung von Technik kann man Energie sparen“, ist er sicher. Es sei durchaus möglich, dass modernste Windkraftanlagen komplett den Strom aus Kohle und Atom ersetzen könnten.

Hegenberg monierte auch die im Prinzip künstlich verbilligten Flüge, die besonders viel Energie verbrauchen und forderte, dass klimaschädliche Dinge deutlich teurer werden müssten. Und: „Klimaschonendes Verhalten muss belohnt werden.“ Wenn sich das so entwickeln würde, dann würde es 2040 anders aussehen, ist er überzeugt und lässt den Lesenden an diesem Traum teilhaben. Was Hegenbergs Buch besonders macht, ist, dass die Energiewende kein Traum bleiben müsste, denn seine Zahlen, Daten und Fakten lassen Realität zu. Nur müssen die Menschen das auch wirklich leben wollen.