Kochkurs und E-Rikscha fürs Klima

Stadt beteiligt sich mit Angeboten vom 16. bis 26. September an kreisweiter Aktionswoche

Billerbeck

„Klimaschutz – geht uns alle an“ – unter diesem Motto startet am 16. September (Donnerstag) die kreisweite Klimaschutzwoche. In allen Kommunen des Kreises Coesfeld gibt es bis zum 26. September abwechslungsreiche Angebote rund um das Thema Klimaschutz und auch die Stadt Billerbeck beteiligt sich daran und hat mit lokalen Akteuren eine Reihe an Veranstaltungen geplant.