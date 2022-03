Kolpinger renovieren beliebtes Wassertretbecken

Billerbeck

Der Frühling ist da und mit ihm steigen die Temperaturen. Darauf haben die Mitglieder der Kolpingfamilie schon sehnsüchtig gewartet. Denn für sie steht ein großes Projekt in den nächsten Wochen auf dem Plan. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens möchte die Kolpingfamilie das beliebte und in die Jahre gekommene Wassertretbecken am Berkelspaziergang renovieren sowie für alle Billerbecker und Touristen wieder zu einem Treffpunkt herrichten, wie es in einer Pressemitteilung des Kolpings heißt. Alles nach Rücksprache mit der Stadt Billerbeck und den Bergvagabunden, die das Wassertretbecken 1999 erbaut hatten. Durch die Baustelle wird sich das Wassertreten um wenige Wochen verschieben, so der Kolping.