Komödie mit Tiefgang in Vorbereitung

(sdi/pd). Am 12. August soll die Premiere stattfinden. Die Freilichtbühne Billerbeck zeigt im Sommer als Abendstück eine Komödie mit Tiefgang. „Wie es euch gefällt“ nach William Shakespeare wird auf der Naturbühne im Weihgarten zu sehen sein. Die Vorbereitungen dafür sind bereits gestartet. Am Samstag (19. 3.) findet um 15 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula (An der Kolvenburg 12) die Stück- und Rollenbesprechung statt.

Mitmachen darf jeder, wie Diana Lamers, bei der Freilichtbühne Geschäftsführerin für den Bereich Marketing, betont. Man müsse kein Mitglied der Freilichtbühne sein. Jeder, der Interesse habe, dürfe sich auf eine Rolle bewerben. „Beim Kinderstück haben wir auch einige neue Spieler“, erzählt sie. Acht Neulinge werden demnach in „Die Schule der magischen Tiere“ zu sehen sein, wie Diana Lamers verrät.

Am kommenden Samstag wird die Regisseurin Anke Lux das Stück „Wie es euch gefällt“ und die Rollen vorstellen sowie über ihre Idee zur Inszenierung des Stückes berichten, wie die Freilichtbühne informiert. Worum es in „Wie es euch gefällt“ geht? Rosalinde hat sich unsterblich in den wackeren Orlando verliebt. Da wird sie unvermittelt von ihrem Onkel, dem Herzog Frederick, vom Hof verbannt. Sie flieht in den Ardenner Wald. Dort begegnet sie, als Mann getarnt, ihrem Orlando wieder, der sie natürlich nicht erkennt, ihr aber erzählt, dass er sich in Rosalinde verliebt hat. Doch anstatt ihm zu sagen, dass sie die Gesuchte ist, und anstatt ihm ihre Liebe zu gestehen, spielt sie weiterhin den jungen Mann und verspricht dem Armen, ihn von seiner Liebe zu kurieren. Eine folgenschwere Idee.

Zehn Vorstellungen von „Was ihr wollt“ plant die Freilichtbühne im August und September. | www.freilichtbuehne-billerbeck.de