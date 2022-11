Königlicher Besuch für 53 Bezirke gesucht

53 Bezirke gilt es zu besetzen. „Wir hoffen inständig, dass sich dafür genügend Gruppen anmelden“, so Bernd Jacobs vom Orgateam der Sternsinger-Aktion. Beim letzten Mal waren es 37 Gruppen. Das Orgateam hofft, dass es dieses Mal noch mehr werden. Einige Anmeldungen liegen schon vor. „Das sind Gruppen, die sich schon direkt bei der letzten Aktion angemeldet haben“, erzählt Jacobs. Am 7. Januar (Samstag) findet die große Sternsinger-Aktion statt. Nach der Aussendungsfeier um 9 Uhr im Dom schwärmen die Könige und Sternenträger aus, ziehen von Haus zu Haus, sammeln Spenden und bringen den Menschen Gottes Segen. Auch Erwachsene, Cliquen und Nachbarschaften können sich beteiligen.

Herausfordernd waren die vergangenen beiden Sternsinger-Aktionen mit den pandemiebedingten Beschränkungen – keine Frage. „Aber wir haben dadurch auch neue Erkenntnisse gewonnen“, sagt Bernd Jacobs vom Orgateam. Erkenntnisse, die in die Planungen der nächsten Aktion mit einfließen, „sich positiv auswirken“ und deshalb beibehalten werden sollen. So wird es keinen allgemeinen Aussendungssegen mehr geben, sondern für jede Gruppe einen „Segen to go“. „Das ist viel persönlicher“, findet Jacobs. Und auch die Süßigkeiten, die die Sternsinger immer als Dankeschön von vielen Bürgern bekommen, werden nicht mehr vom Orgateam unter allen aufgeteilt und nach dem Dankgottesdienst ausgegeben, sondern bleiben in den jeweiligen Gruppen. „Dann kann sich jeder was aussuchen“, so Jacobs. Und weil es sich immer um eine beachtliche Menge an süßen Leckereien handelt und viel übrig bleibt, wird der Rest der Coesfelder Tafel gespendet.

Durch den Abriss des ehemaligen Krankenhauses auf dem Gelände des Ludgerus-Stift-Areals wird nun das Pfarrheim zur Anlaufstelle für die Sternsinger. Dort können sie sich während der Aktion zwischendurch stärken und aufwärmen.

Die Geldspenden, die von den Sternsingern gesammelt werden, kommen zwei Hilfsprojekten in Brasilien zugute – einem Integrationsprojekt mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Bistum Oeiras und dem Haus Martha im Bistum Palmas, eine Einrichtung, in der schwangere Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren betreut werden.

Genau zehn Jahre ist es nun her, dass das aktuelle Orgateam die Vorbereitungen der Sternsinger-Aktion von Willi Holtkamp übernommen hat. Nun ist es von sechs auf neun Personen erweitert worden. Neben Bernd Jacobs gehören Annette Wiesmann, Rosie Westerhoff, Uli Angelkotte, Martin Emmerich, Ulrike Bertels-Popmann und ganz neu Kristina Westerhoff, Luisa Heuermann und Tatiana Holtmann dazu. Anmeldungen für die Sternsinger-Aktion nimmt Luisa Heuermann unter Tel. 0162/27109465 oder per E-Mail an sternsinger-billerbeck @t-online.de entgegen.

Das Team hofft, dass sich durch die „Neulinge“ auch neue Gruppen finden, die sich als Sternsinger engagieren möchten. Können nicht alle Bezirke besetzt werden, gibt es aber noch einen Plan B. Die Haushalte in diesen Bezirken erhalten den Segensaufkleber und Informationen zur Aktion und Spenden dann per Post. „Viele Leute empfangen die Sternsinger aber gerne persönlich“, so Jacobs, der hofft, dass sich genügend Menschen für die Aktion finden. 7 Sonntag (4. 12.) ist das Orgateam um 11 Uhr im Pfarrheim und gibt dort Infos zur Sternsinger-Aktion und steht für Fragen zur Verfügung. Eingesehen werden kann auch in den Plan mit den Bezirken. Zudem werden dort auch Anmeldungen entgegengenommen. Interessierte sind willkommen.