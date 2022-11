Kreative Angebote zum Comeback

Ja, es weihnachtet an diesem Wochenende überall in Billerbeck. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause hat nun wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag stattgefunden – mit über 80 Marktständen verteilt in der ganzen Innenstadt. In ein Weihnachtspostamt hat sich das Foyer des Rathauses verwandelt. Kinder können dort ihre Wunschzettel malen und schreiben und ans Christkind nach Engelskirchen schicken. Aber nicht nur Kinder sind fleißig dabei, sondern auch Erwachsene – so wie Rita Gerhard aus Emsdetten, die zum ersten Mal den Billerbecker Weihnachtsmarkt besucht. „Ich schicke Briefe für meine drei Kinder nach Engelskirchen“, erzählt sie. Mehrmals musste der Briefkasten am Rathaus geleert werden, weil nichts mehr reinpasste.

An der Domplatte wärmt sich eine Gruppe am Stand der St.-Johanni-Schützenbruderschaft mit Glühwein auf. Sie sind schon Dauergäste beim Weihnachtsmarkt in Billerbeck, obwohl sie als Mitglieder des Bürgerschützenvereins BSV 1854 aus Bochum-Stiepel eine längere Anreise haben. Pascal Rüddenklau, einer der Schützenbrüder, lobt den Billerbecker Weihnachtsmarkt besonders: „Die Atmosphäre, der dörfliche Charakter und die Altstadt, das finden wir immer wieder schön.“ Für Karl-Heinz Witthuser, Tannenbäume aus Holz, wärmende Stoppersocken mit Weihnachtsmotiven, Grußkarten, aber auch Wurst- und Käsespezialitäten sowie Gewürzangebote sind an den Ständen zu entdecken. Marco Klopsch aus Herne ist zum ersten Mal mit seinen Gewürzangeboten in Billerbeck. „Es ist richtig schön hier. In Herne gibt es nur den klassischen Weihnachtsmarkt mit Ständen zum Essen und Trinken. Hier ist mehr Abwechslung in den Angeboten“, findet er. Damit meint auch er die Kreativangebote. Nicola Ebel aus Billerbeck bietet Produkte aus dem sogenannten Upcycling an. „Das sind gebrauchte Gläser, die wir verschönern. Gefaltete Tannenbäume aus Zeitungspapier sind auch dabei“, erklärt Ebel. Großes Interesse bei den Besuchern weckt der Stand, der Spenden für Familien im ukrainischen Malyn sammelt. Ukrainerinnen, die in Billerbeck leben, backten dafür Kuchen nach heimischen Rezepten. Für den guten Zweck verkaufen Gastfamilien, die Kinder aus Malyn im Sommer für eine Ferienfreizeit bei sich aufgenommen haben, „heißen Seehund“. „Wir sammeln auf diese Weise Geld, um Holz -oder Kohleöfen für die Menschen in Malyn zu kaufen oder auch Stromaggregate“, erklärt Hans-Günther Wilkens. Alexandra Kemling und Hermann Volmer, beide aus Ahaus, stärken sich ebenfalls an diesem Stand. „Das gibt es in Ahaus so nicht“, so Kemling.

Zu den musikalischen Highlights zählen die traditionellen Konzerte. Zum ersten Mal im Dom aufgetreten ist der Chor Stagefever, der in den vergangenen Jahren immer in die Johannis-Kirche eingeladen hatte. Die Sängerinnen und Sänger haben mit dem musikalischen Programm auf die Adventszeit eingestimmt – vor vollem Haus. „Etwa 700 Leute waren da. Das war unglaublich überwältigend“, sagt Sängerin Petra Beil nach dem Konzert. Im Chor singt auch eine Sopranistin aus der Ukraine, Diana Boldyrieva. Sie hat ein Sehnsuchtslied gesungen und für einen von mehreren emotionalen Momenten gesorgt.

Axel Kuhlmann vom Orgateam des Weihnachtsmarktes zieht ein positives Zwischenfazit: Überall in der Stadt sei etwas in Bewegung. Die Gäste seien zufrieden, die Beschicker auch. „Was wollen wir mehr?“