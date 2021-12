Krippe findet in Nussschale Platz

Sie gehört wahrlich zu den kleinsten Krippen, die Pater Daniel Hörnemann aus der Vitrine holt. Nur wenige Millimeter groß sind die filigran Figuren. Josef, Maria, das Jesuskind. Die ganze heilige Familie passt in eine Walnussschale. „Und diese Figuren sind aus Metall“, sagt der Benediktiner und holt ein kleines, herzförmiges Kästchen zum Vorschein. „Sie sind ganz winzig“, so der Mönch. In der Tat. Diese Miniatur-Figuren müssten schon unter die Lupe genommen werden, um alle Details zu erkennen.

Über 30 verschiedene Krippen beherbergt Pater Daniel im Kloster Gerleve. Genauer gesagt in den Räumen der umfangreichen Klosterbibliothek. „Von Kitsch bis Kunst“, erzählt er. Von Margarine- über Aufstellfiguren und naives Backwerk bis zu klassischen Gipsausführungen. Gesammelt hat er sie nicht bewusst. „Das hat sich ergeben“, berichtet der Benediktiner. Es seien eher Zufälle gewesen, die ein paar Krippen ins Haus schneien ließen. Durch Haushaltsauflösungen oder Erbschaften. „Sie sind en passant zu uns ins Haus gekommen.“ In einer Vitrine hat der Mönch allerlei Kuriositäten und Besonderheiten rund um die Krippe aufbewahrt. Auf dem Weg dorthin, entlang der unzähligen Bücherregale, in denen abertausende Wälzer untergebracht sind, steht auf einer kleinen, schmalen Kommode eine kleine Krippe. An der Wand direkt dahinter hängt ein Kreuz. Dies sei häufiger in der Kirche zu finden und stehe symbolisch für den Anfang und das Ende, wie Pater Daniel erklärt. An der Vitrine angekommen holt der Mönch einen alten Weihnachtsteller aus Pappe hervor – bedruckt ist er mit einer Krippendarstellung. Er stammt aus Ende der 40er-, Anfang der 50er-Jahre. Daneben stehen Margarinefiguren, die es früher als Produktzugabe beim Kauf des Streichfetts gegeben hat. Auch eine Laubsägearbeit steht in dem gläsernen Schrank. Die Figuren sind im Jugendstil dargestellt. „Das wird die älteste Krippe sein, die wir hier haben“, so Pater Daniel, der vermutet, dass sie noch aus der vorherigen Jahrhundertwende stammt. Auch eine Krippe zum Aufhängen, in der schon die Flucht nach Ägypten angedeutet wird, findet sich in der Sammlung. Genauso wie eine afrikanische Arbeit, in der Mutter und Kind in einem Holzstück dargestellt sind, oder Figuren aus Papier zum Hinlegen, Aufstellen oder Selbstausschneiden, aus Masse oder Gips. Oder sogar aus Salzteig. „Die hat ein Bäckerbruder aus Neresheim gefertigt“, sagt der Benediktiner und holt die drei Figuren – ein Jesuskind und zwei Schafe – zum Vorschein.

Aufgebaut hat Pater Daniel in der Bibliothek noch eine große Krippe. Jede Menge Schafe, ein Ochse und ein Esel tummeln sich im Stroh im und vor dem Stall. Auch ein großes Kamel ist zu sehen. Hirten, Könige, Josef und Maria – zwischen ihnen das Kind. Eine ganz typische Krippe. Aber auch ein Bär und eine Kuh finden sich im tierischen Getümmel. Das Anfreunden von Kuh und Bärin, so wie es in der Bibel geschrieben stehe, sei ein Zeichen für Frieden, für positive Koexistenz. „Ochs und Esel sind nicht in den Evangelien erwähnt. Sie sind spätere Zutaten“, sagt der Benediktiner schmunzelnd. Auch die Heiligen Drei Könige finden sich an der Krippe. Ein paar Zentimeter weiter stehen ein Zebra und ein Elch. „Alle Menschen und alle Tiere durften sich an der Krippe sammeln. Nur der Wal hatte keine Wahl“, sagt der Pater mit einem Lächeln.

Neben den Tieren sind 16 Zentimeter große Figuren auf dem Tisch positioniert. Pater Daniel wirft einen Blick auf die Unterseite der Figuren. Ein „B“ und ein „+“ sind dort eingraviert. „Das ist Beuroner Kunst. Die kleineren Gipsfiguren daneben erinnern ihn an seine eigene Kindheit. „Die hatten wir auch Zuhause“, erzählt er.