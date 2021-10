Krippengang und „Offene Kirche“

Die Planungen für die Advents- und Weihnachtszeit laufen bei der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde bereits. Geplant wird aber unter Vorbehalt. Ob die Überlegungen auch in die Tat umgesetzt werden können, liegt an der Infektionslage, die abgewartet werden muss, wie Propst Hans-Bernd Serries und Pfarrer Thomas Ring betonen. Vom Bistum gebe es laut Propst noch keine Vorgaben. „Ich bin guten Mutes, dass wir das im Dom gut hinbekommen. Wir haben eine Menge Platz“, so der Propst. Und auch Pfarrer Thomas Ring glaubt, „dass wir eine große Chance haben, dass die Planungen realisiert werden können.“

katholische Kirchengemeinde: Mit dem ersten Adventswochenende startet die Herbergssuche von Maria und Josef für die Kindertageseinrichtungen und Familien durch die Stadt. Wer den beiden Figuren eine Herberge bieten möchte, kann sich in einer Liste eintragen, die von der Kirchengemeinde früh genug ausgelegt wird. In der Adventszeit sind besondere Gottesdienste wie die „Junge Kirche“ und die „Messe-Ma(h)l-anders“ geplant. Auch einen Offenen Dom, der dann bis 22 Uhr geöffnet hat, wird es geben.

An Heiligabend können Familien von 14.30 bis 16 Uhr die Krippen im Dom und in St. Johann besuchen – mit kurzen Impulsen. „Ein Lied wird gesungen, ein Gebet gesprochen“, berichtet Serries. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit kleinen Kindern. Zwei weitere weihnachtliche Wortgottesdienste für Groß und Klein sind um 16.30 und 18 Uhr im Dom geplant. Zwei Christmetten gibt es um 21 und 23 Uhr – ebenfalls im Dom. Ein breites Angebot, „um eine Entzerrung, was die Besucherzahlen angeht, hinzubekommen“, so Serries. Am ersten und zweiten Weihnachtstag wird es weitere Angebote geben (siehe Infokasten). Alles sei nach den jetzigen pandemiebedingten Regeln geplant, betont Serries. Wie die konkrete Durchführung aussehe, werde seitens der Kirchengemeinde noch offen gehalten. Ein Anmeldeverfahren werde es nach jetzigem Stand nicht geben.

In einer Zeit, die den Menschen an so vielen Stellen Wind um die Ohren blase, könne die Weihnachtsbotschaft viel Orientierung geben, sagt Serries. „Für die Menschen, die das suchen, sind wir da.“

evangelische Kirchengemeinde: Am 8. Dezember soll die Gemeindeadventsfeier für alle Generationen im Kirchenzentrum stattfinden. Ein Advents-Kinderkirchenmorgen (KiKiMo) ist am 11. Dezember (Samstag) um 9.30 Uhr im Kirchenzentrum geplant.

An Heiligabend findet um 15 Uhr ein Gottesdienst mit Weihnachtsstück, das von den Konfirmanden aufgeführt wird, in der Geschwister-Eichenwald-Aula statt. Allerdings nach jetzigem Zeitpunkt nur mit der Hälfte der zugelassenen Platzzahl. „Hier werden wir mit Voranmeldungen arbeiten“, informiert Ring. Genauso wie für alle anderen Gottesdienste an den Feiertagen – an Heiligabend die Christvesper um 17 Uhr und der Spätgottesdienst mit besinnlichem, meditativen Charakter um 22 Uhr sowie am 1. Weihnachtstag der Festgottesdienst mit Abendmahl um 10.30 Uhr. „Wir müssen damit rechnen, dass mehr Menschen als üblich kommen“, betont er. Wie das Anmeldeprozedere aussehe, stehe noch nicht fest. Start soll spätestens ab der zweiten Dezemberwoche sein. Auch die Entscheidung, ob am 2. Weihnachtstag ein Gottesdienst stattfinde, weil es ein Sonntag sei, stehe noch aus. Ein besonderes Angebot soll es aber noch an Heiligabend geben. Zwischen Christvesper und Spätgottesdienst gibt es die „Offene Kirche“. „In dieser Zeit steht die Tür für alle offen“, berichtet Ring. Der Kirchenraum sei festlich geschmückt, Weihnachtsmusik erklinge, Heftchen für die persönliche Andacht würden ausgelegt. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die noch nicht mit vielen Menschen in einem Raum sein können.