Lösungsorientierte Kommunikation lernen

Die kreisweite Veranstaltungsreihe „Wegfinderin“ mit Online-Angeboten startet wieder. Referentin des Online-Vortrags, der am 17. Februar (Donnerstag) von 18 bis 20 Uhr stattfindet, ist Katrin Winkler. Sie wird zum Thema „Erfolgreich kommunizieren – wie aus Problemen Lösungen werden“ sprechen.

Online-Vortrag mit Katrin Winkler am 17. Februar

Wie lassen sich Probleme lösen oder schwierige Gespräche führen, ohne unangenehme Nebenwirkungen wie Schuldzuweisungen, Missverständnisse oder Kränkungen zu riskieren? Die lösungsorientierte Kommunikation biete einen erfrischend anderen Ansatz, indem sie den Fokus konsequent weg vom Problem hin zu einem produktiven Austausch lenke, wie es in der Ankündigung für die Veranstaltung heißt. Dieses Vorgehen initiiere einen Perspektivwechsel, durch den sich der Handlungsspielraum erweitere und sich die gewünschten Ergebnisse leichter und schneller erreichen lassen würden. Die Teilnehmenden lernen, mit lösungsorientierter Kommunikation Konfliktthemen zu entschärfen und gleichzeitig ein von Wertschätzung, Freundlichkeit und Respekt getragenes Klima zu schaffen.

Interessierte sind eingeladen, am Online-Vortrag teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind per E-Mail an poelling@billerbeck.de oder unter Tel. 02543/ 7317 erforderlich.