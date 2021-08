Lustiger Dreiakter mit Verwirrspiel

Billerbeck

Eines ist felsenfest sicher: Die große Gaudi beginnt nicht erst auf der Bühne. Für die Kummellgenspieler selbst, die am kommenden Freitag mit der Komödie „Hopphei op’n Heidhoff“ Premiere feiern, startet der Spaß garantiert schon hinter der Kulisse, in der Garderobe. Apropos Robe: Was das anbelangt, hat die Crew sich im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder richtig ins Zeug gelegt. Wobei die schöne Dora (H. Haverkock) schon den Vogel abschießt, bevor sich der erste Vorhang öffnet. Die Frisur, der Lippenstift, der Pelzkragen am figurbetonten Kleid, die Pumps in Größe 47 und die waffenscheinpflichtigen Fingernägel sind zweifelsfrei der Hit. Die Anregung aus der Truppe „So müsstest du mal durch die Stadt laufen“ amüsiert alle und sorgt schon vor Spielbeginn für eine humorbetonte Atmosphäre.

Von Ulla Wolanewitz