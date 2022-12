„Magnificat“ als Jahresausklang

Billerbeck

„Meine Seele preist den Herrn und mein Herz ist voll Freude!“ So beginnt der Lobgesang Marias über die bevorstehende Geburt ihres Sohnes Jesus. Die Bezeichnung des Gesangs nimmt den Anfang des Textes auf und so ist auch das diesjährige festliche Jahresabschlusskonzert am Freitag (30. 12.) im Ludgerus-Dom überschrieben: „Magnificat“, in der Vertonung von John Rutter.