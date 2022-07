Mahnmal trägt ein neues Kreuz

Billerbeck

Nur noch eine Säule und kleinere Restarbeiten, neue Fugen an den Stufen der Treppenanlage und ein kräftiger Grünschnitt – dann sind die Arbeiten am Mahnmal abgeschlossen. „Mitte bis Ende August wollen wir fertig sein“, sagt Jürgen Erfmann (Stadt) beim Ortstermin. Dann sollen auch zeitnah die neuen Stahlplatten aufgestellt werden, die der münstersche Designer Christoph Sandkötter im Auftrag der Suwelack-Stiftung erarbeitet hat und die die beschädigte Glasplatte mit Namen von Opfern an der linken Seite des Mahnmals ersetzen wird.

Von Ulrike Deusch