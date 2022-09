Maik Quent dreht gern krumme Dinger

Das frühe 1:0 (2. Minute) und das finale 4:0 (85.) gingen auf sein Konto. Erst versenkte er eine Ecke auf direktem Wege ins Tor. Noah Ross, der Schnapper der Gäste, schaute reichlich betreten aus seinem Trikot. Ähnlich lief es kurz vor Schluss, als Quent, wieder von der linken Seite, eine Flanke in den Sechzehner zirkelte. Vorbei an allen Akteuren landete auch dieser Kunstschuss in der gegnerischen Bude. Marius Borgert konnte es nicht fassen: „Ecke rein gedreht, Flanke rein gedreht, beide abgerutscht.“ Es war das Glück des Tüchtigen! Borgert, der Wiederholungstäter, der zwischendurch bereits seine Treffer sieben und acht in der aktuellen Saison zum 3:0 (26.) und 4:0 (75.) markiert hatte, herzte seinen Kumpel, mit dem er sich nicht nur auf der grünen Wiese prima versteht.

Claus Heinze, der diesmal ohne seinen Trainerkollegen Karsten Erwig auskommen musste, war hocherfreut über die Leistungssteigerung seines Personals. „Das tut gut nach der Derby-Niederlage, die sehr bitter war“, lobte er die Reaktion seiner Mannschaft, „Karsten und ich suchen immer noch nach Gründen für den Totalausfall in dieser Begegnung.“ Den gewonnenen Dreier widmeten alle Beteiligten insbesondere ihrem Keeper Johannes Kasnatscheew, der nach dem Crash mit Tim Eismann sogar zwei Tage im Krankenhaus in Münster verbracht hatte. „Mittlerweile“, fügte Heinze hinzu, „ist er auf dem Weg der Besserung.“ Auch einen Vredener erwischte es diesmal. Henrick Resing (17.) war mit Philip Luca Schink zusammengerasselt. Dabei zog er sich eine klaffende Wunde an der Stirn zu, die einen Besuch in den Christophorus-Kliniken notwendig machte. 7 DJK Coesfeld - SpVgg. Vreden II 4:0; Tore: 1:0 Maik Quent (2.), 2:0, 3:0 Marius Borgert (26., 75.), 4:0 Maik Quent (85.)