Mangel an Wohnraum beheben

Billerbeck

„Dieses Projekt trägt dazu bei, den Mangel an Wohnraum zu beheben“, freute sich Bürgermeisterin Marion Dirks. Sie war zu Gast bei der Grundsteinlegung für den Neubau von Wohnungen der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft (WSG) am Gantweger Kley/ Brunnenweg in Billerbeck. Oliver van Nerven, WSG-Vorstand, begrüßte neben der Bürgermeisterin auch die zahlreichen weiteren am Bauvorhaben Beteiligten.

Von Iris Bergmann