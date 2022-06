Mann bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Billerbeck

(ude). Zum Motiv kann Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt noch nichts sagen, aber so viel steht fest: Ein 62-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagabend gegen 23 Uhr seinen 51-jährigen Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Billerbeck lebensgefährlich verletzt zu haben. In einer gemeinsamen Presseerklärung stellen die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei Münster und Coesfeld die Situation wie folgt dar: