Märchenhafte Freundschaftsgeschichte

Platsch, schon ist es passiert – die Fliege Bisy landet im Netz von Spinne Karl Heinz. Gerade hat sie sich noch mit anderen Insekten auf die Weihnachtszeit gefreut, jetzt sitzt sie verschnürt im Netz und fordert erbost: „Freier Flug für freie Fliegen!“. Ein nutzloser Versuch, ist Karl Heinz doch hoch erfreut, dass sein Festschmaus für Heiligabend gesichert ist. Klar ist Bisy nicht bereit, sich einfach so fressen zu lassen. Wie und ob sie sich befreien kann, das erzählt die Freilichtbühne Billerbeck in ihrem lustigen Familien-Winterstück „Du spinnst wohl“.

Die außergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln basiert auf dem gleichnamigen Buch von Kai Pannen, aus dem Regisseur Konrad Haller eine Bühnenfassung erstellt hat. Haller leitet das Kammertheater „Der kleine Bühnenboden“ in Münster. Über eine Regiearbeit in Stephan Schuhmachers Theater „Scaena Mundos“ entstand der Kontakt zu Freilichtbühne. „Wunderbar, wie hier alle an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen“, freut er sich über die Zusammenarbeit. „Du spinnst wohl“, so Haller, „ist eine schöne, märchenhaft und lustig verpackte Geschichte über Freundschaft“.

Zwei verfeindetet Spezies bauen im Laufe der Zeit Sympathie und Respekt auf und überbrücken scheinbar unüberwindbare Distanzen. „Symbolisch erzählt diese Geschichte, dass wir eigentlich alle gleich sind und das Netz in den Köpfen oft gefährlicher ist als in der Realität“, erklärt der Regisseur. Und betont, dass es ein Stück für die ganze Familie ist. „Ich mache Kindertheater nicht für Kinder, ich weiß nicht, wie ein Kind guckt, ich mache es so, wie ich es sehen möchte und nehme es auf die gleiche Weise ernst wie Theater für Erwachsene“, beschreibt er seine Intention.

Im Buch wird 24 Tage jeweils eine Seite umgeblättert, das geht auf der Bühne nicht. Daher hat Haller einen singenden Adventskalender eingebaut, verkörpert von Rotraud Ilisch und Dieter Schroer. „Wir sind da reingeraten wie die Jungfrau ans Kind“, schmunzeln die beiden. Aus dem reinen Ansagen der Tage wurde immer mehr und jetzt sind sie laut Ilisch „von vorn bis hinten präsent“. Das Besondere: sie haben für jeden Tag ein Lied gedichtet mit einem bunten Melodienreigen von Weihnachts- und Kinderliedern bis hin zu Blues, Rock und Jazz. „House of the rising sun haben wir noch nicht“, fiel Schroer auf und – kein Problem für das Paar – „beim Abendessen haben wir dann angefangen zu dichten“, erzählt er.

Die beiden Hauptrollen spielen Sabine Hoffstätte (Karl Heinz) und Theresa Waltering (Bisy). „Ich liebe meine Rolle“, sprudelt Waltering heraus, „Bisy ist total überdreht. Das macht Spaß, und ich erkenne mich da als Kind wieder“. Karl Heinz sei ein schöner Kontrast, erklärt Hoffstätte, „er guckt nie über das Netz hinaus und ist permanent genervt von der Fliege, erweitert durch sie aber seine Welt.“

Der Autor Kai Pannen wird bei der Premiere am 4. Dezember anwesend sein und im Anschluss eine kleine Signierstunde am Büchertisch der Buchhandlung Geßmann machen.

7 Für die Aufführungen in der Aula gelten die 2G-Regeln. Der Saal wird nur mit knapp der Hälfte der Plätze besetzt, für genügend Abstand zwischen den Hausständen ist gesorgt. Außerdem ist die Aula mit einem neuen Abluftsystem ausgestattet, während der Vorstellung laufen zwei Luftfilter.