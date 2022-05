Max Uckelmann ist neuer Kolping-König

Anlegen, zielen und durchziehen. Peng! Es ist Samstag, um 15.21 Uhr als der hölzerne Vogel fällt. Das ist genau der Zeitpunkt, der Lukas Uckelmann und Maren Heuermann in den königlichen Ruhestand versetzt und die Kolpingsfamilie Billerbeck einem neuen Schützenkönig die schwere Königskette umhängen kann: Max Uckelmann heißt er und die Königin an seiner Seite ist seine Frau Anne. Nachdem die Pandemie die Kolping-Schützen zwei lange Jahre in den Ruhemodus versetzte, ist nun der Jubel an der Vogelstange groß.

Bereits beim Kaiserschießen am Donnerstag zeigte die Kolpingsfamilie, dass sie das Feiern nicht verlernt hat. Immerhin gibt es doppelten Grund: Nicht nur das Schützenfest, sondern auch das 100-jährige Bestehen gilt es würdig zu begehen. Auch am Samstag haben sich wieder viele Menschen eingefunden und sind bereit für das Königsschießen, sei es aktiv oder einfach nur als Zuschauer. Und es klappt bestens, die Corona-Pause hat der Zielgenauigkeit der Schützen keinen Abbruch getan. Sowohl etliche ehemalige Könige als auch einige Offiziere versuchen sich. Unter ihnen Max Uckelmann. Schnell stellte er sich als der heißeste Anwärter auf die Königskrone heraus. Schuss um Schuss knallt, der Vogel lässt aber nur wenig Federn. Dann legt Uckelmann, noch ganz entspannt, zum 159. an und – plötzlich fällt das hölzerne Federvieh. Ein kurzer Moment der Überraschung wechselt über in riesengroße Freude. „Ja, ich wollte das gern“, gibt er strahlend zu. Aber es sei kurzfristig überlegt gewesen. „Erst am Mittwochabend haben meine Frau und ich uns entschlossen, dass ich es versuche.“

So wird aus dem Offizier Max Uckelmann und seiner Frau Anne das neue Königspaar. Der „pensionierte“ König Lukas Uckelmann fungiert zusammen mit Tobias Ibing als Adjutant, die Ehrendamen der Königin sind Franziska Gehrts und Frauke Ibing. Sie und der ganze Schützentross der Kolpingsfamilie ziehen am Samstagnachmittag unter musikalischer Begleitung des Spielmannszuges und das Blasorchesters Billerbeck feierlich auf dem Johannis-Schulhof ein.

Dort, wo auch das große Zelt steht, warten schon ungeduldig Groß und Klein auf die Proklamation und den Fahnenschlag. „Endlich wieder Schützenfest feiern“, ist von dem einen oder anderen zu hören. Im Cabrio fährt das neue Königspaar ein. Im Gefolge Kaiser Berti Albert mit Kerstin Sunderdieck, aber auch das Silberkönigspaar Thomas Hertz und Monika Kortüm sowie das Goldpaar Günter Heming und Margret Kortüm.

Nach der Proklamation heißt es, schnell nach Haus und „in Schale schmeißen“ für Polonaise und Königsball am Abend. Schließlich darf gefeiert werden.