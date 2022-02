Mehr Platz durch zweite Spielebene

Seit Sommer 2020 hat die OGS – Hauptsitz ist seit je her das Gebäude der ehemaligen Realschule an der Johannisschule – auch am Ludgerischulstandort eigene Räumlichkeiten – darunter ist neben einer Mensa, die 2020 eingerichtet wurde, auch ein Multifunktionsraum, der für die Übermittagsbetreuung, für AG- und Freispielzeit nach den Hausaufgaben genutzt wird und als Spieleraum dient. Durch die geschaffene zweite Ebene gibt es nun mehr Platz. Aufgebaut wurde die Holzkonstruktion von Christian Wessling und Wilfried Brockmeier vom städtischen Bauhof. Alles ist fertig und „die Kinder sind Feuer und Flamme“, so Linda Averesch. Kisten und Regale mit Spielsachen stehen auf der Empore für die Kinder bereit. Dort oben können sie in Ruhe ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das spielen, worauf sie Lust haben.

Nicht nur die zweite Spielebene am Ludgerischulstandort ist fertig, abgeschlossen sind auch die Sanierungsarbeiten am OGS-Gebäude am Johannisschulstandort, die im vergangenen Oktober begonnen hatten. Das Gebäude, in dem früher einmal die Realschule untergebracht war, strahlt nun in neuem Glanz. Das bislang weiße Gebäude mit dem bräunlichen Dach ist nun Grau-Weiß und mit roten Dachpfannen ausgestattet.

Das komplette Dach wurde erneuert und mit einer besonderen Dämmung isoliert. Ausgestattet wurde das OGS-Gebäude auch mit einem neuen Blitzschutz, wie Jürgen Erfmann vom Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Billerbeck informiert. Die Putzfassade wurde gereinigt und neu gestrichen. Zudem wurden die äußeren Fensterbänke aus Sandstein saniert. Zwei Kamine sind zurückgebaut worden. Ertüchtigt wurde am Johannisgebäude außerdem die Lehrküche. Dort wurden zwei moderne Backöfen und ein großes Induktionskochfeld sowie zwei große Arbeitsplatten aufgestellt.

97 300 Euro hat die Stadt aus einem Landesprogramm zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder erhalten und für die Maßnahmen verwendet. Zu den Gesamtkosten konnte die Stadt auf Nachfrage keine Angaben machen, da diese noch nicht endgültig feststehen würden.