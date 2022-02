Mit ABBA-Songs abrocken

Billerbeck

ABBA-Fans werden am Samstag (23. 4.) garantiert voll auf ihre Kosten kommen. Dieser Abend steht mit Noble Composition und Streichorchesterbegleitung ganz unter dem Motto „One Night with ABBA“. Zu dem Konzert lädt der Lions Club Baumberge-Münsterland mit Sitz in Billerbeck alle in die Steverhalle Senden ein, die sich bei Songs wie „Dancing Queen“, „The winner takes it all“, „Super Trouper“ und „Fernando“ in die 70er Jahre zurückbeamen lassen wollen. Tickets kosten im ersten Rang 35 und im zweiten 28 Euro (jeweils plus Vorverkaufsgebühren). Der Erlös ist der Kinderschutzambulanz in Datteln zugedacht, so die Lions in der Pressemitteilung.