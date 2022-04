Mit altem Weltatlas auf Reisen gehen

20. Billerbecker Büchermarkt lockt viele Besucher in die Innenstadt

Billerbeck

Bei schönstem Frühlingswetter fand am Sonntag der 20. Büchermarkt in Billerbeck statt. Genau wie die Sonne strahlten die vielen Besucher, die froh waren, endlich mal wieder bummeln zu gehen und Bekannte und Freunde treffen zu können. Das Angebot an den Ständen war fast unüberschaubar: von literarischen Raritäten und Biographien über Kochbücher und Kinderbücher bis zu CD’s, Schallplatten und Puzzles hatten die Besucher die „Qual der Wahl“.

Von Marlies Prost