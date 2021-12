Mit Auto im Graben gelandet

Unfall in Dörholt

Billerbeck

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmittag auf der Landesstraße 577 zwischen Billerbeck und Nottuln in der Bauerschaft Dörholt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-jähriger Autofahrer aus Hamminkeln gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße in Richtung Billerbeck unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke kam er laut Polizei-Angaben aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann stark gegen, querte die Gegenfahrbahn und kam anschließend im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Auf der Gegenfahrbahn touchierte er dabei das Auto einer 29-jährigen Frau aus Rosendahl. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum des 44-Jährigen, wie die Polizei weiter berichtet. Ein durchgeführter Drogenvortest sei positiv verlaufen. Der Mann wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Rosendahlerin blieb laut Polizei unverletzt.