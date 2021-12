Mit CoeLa Lasten aufs Rad bringen

Die Stadt Coesfeld hat jetzt auch für Coesfeld zwei Elektro-Lastenräder angeschafft, nachdem bereits im letzten Jahr in Lette „LeNa I“ und „LeNa II“ in den Verleih gegangen waren.

Coesfelds Klimaschutzmanagerin Julika Fritz informiert: „Wir wollen, nachdem das Letteraner DIEK-Projekt so erfolgreich angelaufen war, jetzt auch hier in Coesfeld ein öffentliches Ausleih-Angebot machen und damit einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigeren Mobilität.“ Alle in Coesfeld lebenden Gruppen, Nachbarschaften, Hausgemeinschaften, Freundeskreise, Sport- oder Hobbygruppen können ab sofort einen Monat lang „das Leben mit einem Lastenrad“ kennenlernen, berichtet Fritz. Durch Lastenräder könnten Autofahrten, auch wenn Transportbedarf besteht, vermieden werden, erläutert sie. Im Optimalfall begeistern CoeLa I und CoeLa II die Ausleihenden so sehr, dass nach der Rückgabe des Lastenrades ein eigenes angeschafft wird. Dann würden natürlich noch mehr Autofahrten und damit Treibhausgasemissionen eingespart werden.“

Anders als bei anderen Leih-Lastenrädern werden die Räder nicht zentral stationiert, sondern kommen zu den Nutzern nach Hause und können dort schnell und unkompliziert genutzt werden.

Die Anschaffung für die beiden Lastenräder lagen etwa 9.000 Euro, die Stadt Coesfeld hat dafür eine Förderung von 70 Prozent erhalten aus dem Landesprogramm NRW „progres.nrw - emissionsarme Elektromobilität“.

7 Informationen zur Ausleihe finden sich auf: | http://coe.li/oea