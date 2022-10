Mit der Hellebarde durch die Dunkelheit

Für ein paar Stunden schlüpft Bernard Köhler immer mal wieder in die Rolle von Barnhold Bertling, der tatsächlich um 1898 Nachtwächter in Billerbeck war und des Nachts, ausgestattet mit Laterne, Horn und Hellebarde, für Ordnung und Sicherheit gesorgt hat.

Er trägt einen schwarzen Hut. Der schützt nicht nur vor dem aufkommenden Regen, sondern auch vor so manchem Nachttopf, der aus den Fenstern gekippt wird. „Die Hellebarde ist eine Stichwaffe aus dem Mittelalter. Das gibt ein wenig Sicherheit“, sagt Bernard Köhler. Schließlich muss er nachts durch die Straßen und Gassen gehen, für Ruhe und Ordnung sorgen und die schlafenden Menschen im Fall der Fälle vor Feuern, Feinden und Dieben warnen. Dabei lebt so ein Nachtwächter auch gefährlich. 1919 wurde Amtskollege Josef Feldmann aus Gescher von einem Dieb erschossen. „Da hat man mit einer Hellebarde natürlich keine Chance“, so der Historiker.

Seit 2018 schlüpft Bernard Köhler für Stadtführungen in die Rolle des Nachtwächters Barnhold Bertling, der tatsächlich um 1898 dieses Amt in Billerbeck inne hatte. Seit dem späten Mittelalter und mit Beginn der Sesshaftigkeit der Menschen gab es Nachtwächter. In Billerbeck sogar bis in die 1930er-Jahre. Letzter Nachtwächter war Bernhard Laus, wie Köhler berichtet. Die Nachtwächter-Ära endete mit dem Nationalsozialismus.

Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens musste der Nachtwächter seine Runden drehen – 20 Minuten sollte ein Rundgang durch die Stadt dauern. Das wäre auch heute noch zu schaffen. „Der Stadtkern ist sehr ähnlich geblieben“, sagt „Barnhold Bertling“ und zeigt auf die Grenzmauern auf seinem Stadtplan. Ein durchdringendes Quietschen schallt plötzlich durch die Gassen. „Da müsste der Nachtwächter nun auch mal nachsehen, was los ist.“

Wer heute um 23 Uhr durch Billerbecks Straßen mit seinen beleuchteten Schaufenstern schlendert, braucht etwas Fantasie, um sich die Szenerie vor 130 Jahren vorzustellen. „Heute darf man alles und alles ist beleuchtet. Früher durfte man nichts und das Licht musste überall um 22 Uhr gelöscht sein“, spielt Köhler auf die strengen Regeln von früher an, während er am Johannis-Kirchplatz einen hölzernen Fensterladen schließt. Dann wäre die Kerze, die in seiner Laterne flackert, die einzige Lichtquelle gewesen.

Nachtwächter, Henker und Totengräber standen ganz am unteren Rand der Gesellschaft. Manchmal hat sich der Nachtwächter auch für ein zusätzliches Einkommen als Totengräber verdingt. Rund um die Johannis-Kirche war früher der Friedhof. „Das war so üblich“, erzählt der Historiker. 2016 wurden durch Kanalarbeiten im Bereich des Kirchplatzes menschliche Gebeine zu Tage gefördert. Von Billerbeckern, die vor mehreren hundert Jahren im Schatten der Kirche ihre letzte Ruhestätte fanden und bei Abschluss der Baumaßnahmen erneut dort bestattet wurden. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde ein neuer Friedhof angelegt – heute bekannt als Alter Friedhof. „Napoleons Truppen brachten die Rote Ruhr mit und nach einem Jahr war der neue Friedhof bereits voll und musste erweitert werden“, erzählt der Lehrer aus Coesfeld.

Am Johannis-Kirchplatz zeigt Köhler auch auf die Uhr als Symbol der Vergänglichkeit des Lebens – Memento Mori. Darauf weist auch der Tod höchstpersönlich in Form eines Skeletts hin, das über der Uhr unheilvoll auf das Volk herabschaut. Bertling öffnet einen Parfüm-Flakon. Farina 1709. „Der Münsteraner Fürstbischof Clemens August von Bayern soll täglich 100 Milliliter davon genutzt haben“, erzählt der 36-Jährige. Zu dessen Lebzeiten im 18. Jahrhundert kursierte das Gerücht, dass die Pest auch über Wasser ansteckend sei. Deswegen hätten sich viele Menschen nicht gewaschen und den Gestank eben mit Parfüm überdeckt. „Aber Hygiene war in Billerbeck nicht so ein Problem“, weiß der Nachtwächter. Die Menschen haben sauberes Wasser aus der Berkelquelle entnommen und das dreckige ein Stück weiter Richtung Coesfeld wieder in die Berkel gekippt. „Die Coesfelder haben immer gesagt, glücklicherweise liegt nur Billerbeck zwischen ihnen und der Berkelquelle. Fragen Sie mal die Leute in Stadtlohn dazu“, so Köhler.

Für seine Rolle als Nachtwächter hat der Historiker viel im Stadtarchiv gewälzt. Dokumente aus der früheren Stadtgeschichte existieren so gut wie gar nicht. 1667 ist die komplette Nordstadt abgebrannt – auch das Rathaus. Ein Holzbalken an der Domschenke Groll zeugt noch davon. Köhler: „Er wurde vom Vorgängergebäude übernommen.“

Während „Bertling“ mit seinem „Gesindel“ über die Lange Straße schreitet und von drei Menschen erzählt, die beim Dom-Bau zu Tode gekommen sind, blickt so manch einer neugierig aus dem Fenster im ersten Stock.