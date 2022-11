Mit Feuer, Stockbrot und Lampions

Sind die Uhren erst einmal umgestellt, ist der Kerzenscheinsamstag nicht mehr weit, geht es in großen Schritten auf den Advent zu. Diesmal gab es allerdings eine Durststrecke von drei Jahren, die zwischen den beiden Kerzenscheinsamstagen lag, denn der letzte fand 2019 statt. „Es war, als hätten alle in den Startlöchern gestanden und nur darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht“, so Gabi Gote von der Unternehmensgemeinschaft „Billerbeckerleben“, mit Blick auf die gute Beteiligung aller Vereine und Unternehmen.

Was diese Abendveranstaltung im November auszeichnet, ist immer wieder die besondere, entspannte Atmosphäre, ohne großes Getöse, bewusst ohne musikalische Umrahmung, eine Atmosphäre, die einlädt zum flanieren, palieren und nicht zuletzt amüsieren. Hinzu kommt der abenteuerliche Duft von offenem Feuer, Rauch und Petroleum – schon ist sie voll, die Fußgängerzone. Da viele örtliche Vereine eingebunden sind, schauen auch deren Mitglieder vorbei und ein schönes Miteinander ist gegeben. Genau das scheint das Geheimrezept zu sein, das auch Besucher aus allen Himmelrichtungen anzieht. Nicht zu übersehen war, dass viele Gäste den abendlichen Spaziergang für einen Familienausflug mit Mann und Maus, Kind und Kegel und vor allem Oma und Opa nutzten.

Bevor es dämmerte, waren Henk Gote, Constantin Zurholt, Julius Bertels, Mathis Averesch und Leo Pohlkemper schon am frühen Nachmittag tatkräftig unterwegs, um die Feuerschalen und das Holz entsprechend zu positionieren. „Ein Engagement, bei dem sie am Ende auf zwölf Stunden kommen und das großes Lob verdient“, so Sabine Zurholt von „Billerbeckererleben“. Ein anderes Team hatte dafür gesorgt, dass sich die Straßenlaternen im gedämpften Licht präsentierten und sie mit Hussen ausgestattet.

Selbstverständlich gab es an verschiedenen Ecken interessante Leckereien: Vor dem „einLaden“ bot sich die Gelegenheit für ein „Quitten-Tasting“. Gleich um die Ecke beim Domkontor durften hochprozentige Tröpfchen verschiedener Geschmacksrichtungen probiert werden. Nicht zu vergessen, die schöne „Schweinerei“ aus handgemachtem Marzipan, mit dem die Kolpingsfamilie ihre Kunden anlockte.

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Bürgerstiftung standen mit ihrer Fahrrad-Ritschka parat, um mit einer kleinen Probefahrt Geschmack auf einen chauffierten Ausflug zu machen. Die kleinen Gäste, mit Lust auf Pferdestärken, kamen an der Johanniskirche und am Dom in den Genuss von einem kleinen Ausritt.

Nachwächter Barnholt Bertling (Bernd Köhler) und der Glockenschlag pünktlich um 18 Uhr sorgten dafür, dass die kleinen Laternenträger ihre selbst kreierten Lampions zum Einsatz bringen konnten. Am Dom gestartet, endete die Reise am Johanniskirchplatz, wo Feuerspucker „Pyrokiki“ mit einer „heißen“ Show verzauberte.

Zu den vergnüglichen Pflichtbesuchen des Abends gehörte ein Abstecher in den Hinterhof von Mennemann, wo dessen Lilienbecker-Nachbarschaft seine Besucher mit Schmausen und Brausen verwöhnte. Und nicht zuletzt der Gang durchs „Herzken“ mit Blick auf das Labyrinth mit seinen 1000 lodernden Tütenkerzen.