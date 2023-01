Mit Lebenswelt auseinandergesetzt

Billerbeck

Sie haben sich mit ihrer Lebenswelt fotografisch auseinandergesetzt und diese per Bild dokumentiert. Es sind alltägliche Bilder, in denen sich die vielfältigen Lebenssituationen junger Menschen widerspiegeln. 19 dieser Fotografien, die im Rahmen des Projektes „Auf Augenhöhe“ entstanden sind und an dem sich Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Coesfeld beteiligt haben, sind ab Sonntag (15. 1.) in einer Ausstellung im Bahnhof zu sehen.