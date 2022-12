Mit Ruhetag – ohne Weihnachtsgans

Theo Niehoff, Chef im Hotel Weissenburg, zieht die Reißleine: Ab Januar wird im Restaurant ein Ruhetag eingeführt – sonntags bleibt die Küche kalt. „Wir reagieren damit auf den anhaltenden Personalmangel“, begründet Niehoff die Entscheidung. Unter der Woche sei das Hotel von Gästen gut belegt, so dass die Wahl auf den Sonntag gefallen sei. In welchem Bereich ist der Personalmangel am deutlichsten spürbar? „Überall“, sagt Niehoff. Er wünscht sich stärkere politische Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und ein Umdenken bei jungen Menschen, die sich oft von unattraktiven Arbeitszeiten abgeschreckt fühlten.

Wie Niehoff geht es manchem seiner Kollegen in den befragten Gastronomiebetrieben in Billerbeck. Neben dem Fachkräftemangel legen ihnen der neue Mindestlohn, die hohen Energiekosten und massiv gestiegene Lebensmittelpreise Sorgenfalten auf die Stirn. Verkürzte Öffnungszeiten, zusätzliche Ruhetage, Änderungen auf der Speisekarte, moderate Preiserhöhungen – jeder reagiert auf seine Weise.

„Ich habe dieses Jahr keine Weihnachtsgans auf der Karte“, sagt Peter Mettenborg vom Billerbecker Hof. Deutlich über zehn Euro fürs Kilo – „das kann ich nicht an die Kunden weitergeben.“ Viele Preise für Grundnahrungsmittel hätten sich mehr als verdoppelt. „Mehl muss ich kaufen, wenn es zu haben ist, manche Produkte sind gar nicht zu bekommen“, hat er seine Erfahrungen gemacht. Sonntags hat der Billerbecker Hof schon lange geschlossen. Freitags- und samstagsabends sind aktuell nur Gesellschaften willkommen. „Wir müssen abwarten, ob wir den Winter über am Wochenende öffnen können“, ist Mettenborg angesichts der Energiesituation skeptisch. Personal fehle in allen Bereichen. Noch bietet er in der Woche einen Mittagstisch an.

So wie die Domschenke Groll – das einzige größere Restaurant in Billerbeck, das jeden Tag mittags und abends Gäste bewirtet. In der Domschenke ist die Personaldecke noch relativ gut, berichtet Petra Groll. Trotzdem sei nicht sicher, dass die umfangreichen Öffnungszeiten langfristig erhalten bleiben könnten. Seit einiger Zeit würden die Gäste früher gehen. „Wir sind nicht mehr so großzügig bei der Ausnutzung unserer Küchenzeiten bis zum letzten Moment, damit möglichst wenig Überstunden für die Mitarbeiter entstehen.“ Und ja, die Preis müssten ein wenig angehoben werden.

17 oder 18 Stunden Arbeit, das sind für Guido Mertens (Ludgerusbrunnen und Mertens meets Homoet) in den vergangenen Wochen keine Seltenheit gewesen. Er freut sich über den guten Zuspruch der Gäste, klagt aber über extreme Personalprobleme. „Manches kann ich nur dadurch auffangen, dass die eigene Familie einspringt“, berichtet er. Viele Gäste hätten kein Verständnis für die angespannte Situation und regierten ungeduldig, hat Mertens erlebt. Besonders gefordert ist er dadurch, dass gleich zwei Betriebe zu stemmen sind. „Ich bin froh, dass ich vor fünf Jahren am Ludgerusbrunnen neu gebaut habe“, sagt er. Das zahle sich jetzt bei den hohen Energiepreisen aus.

Bei denen bleibt auch Klaus Osthues im Sportpark noch entspannt. Wir haben ein sehr energieeffizientes Gebäude“, freut er sich. Der Gasverbrauch sei recht niedrig und zeitnah komme eine weitere, dritte Photovoltaikanlage aufs Dach. Die Preise im Restaurant wird Osthues angesichts der hohen Lebensmittelkosten und des gestiegenen Mindestlohns dennoch erhöhen müssen, „in vernünftigem Rahmen“, wie er betont – zehn Prozent. „Das wollen wir dann übers Jahr aber auch möglichst halten.“ Osthues weiß, dass er durch die Kombination der Gastronomie mit Bowlingbahn und Tennishalle eine recht günstige Gemengelage hat. Im Sportpark werden noch jeden Abend Gerichte serviert und am Wochenende ist das Restaurant ab mittags geöffnet. Jeder reagiert eben individuell.