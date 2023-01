Mit Sportsgeist und offen für Neues

„Ohne den Sportverein ist Billerbeck gar nicht denkbar“, brachte es Bürgermeisterin Marion Dirks auf den Punkt. „Der Verein ist ein klarer Standortvorteil für die Stadt.“ Und das ist nun schon seit 111 Jahren der Fall. Dieses „kleine Jubiläum“, wie die Geschäftsführerin des DJK-VfL Billerbeck, Katharina Ahlers, es nannte, wurde groß gefeiert. Nach einem bewegenden ökumenischen Gottesdienst im Dom mit Pfarrer Thomas Ring und Propst Hans-Bernd Serries fanden sich Gastgeber und Gäste in der Aula ein.

DJK-VfL Billerbeck schaut beim 111-jährigen Bestehen auch in die Zukunft

Katharina Ahlers war in die Rolle der Moderatorin geschlüpft und führte souverän durch die Feierstunde, die mit drei unterhaltsamen Vorführungen unterbrochen wurde. Vereinspräsident Hajo Schlüter gab zunächst noch einmal einen kurzen Abriss über die historische Entwicklung, die der Billerbecker Sportverein im vergangenen Jahrhundert durchlaufen hat, aber dass auch eine stetige Weiterentwicklung stattfinde. Und er appellierte: „Wir sind ständig auf der Suche nach Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen wollen.“

Mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Wolfgang Tettenborn vom DJK-Diözesanverband und dem Ehrenvorsitzenden des Vereins, Bernd Heuermann, eröffnete Ahlers eine kleine Talkrunde auf der Bühne. Alle drei Gäste verbanden schöne Erinnerungen an den Verein – sei es über die Kinder oder auch aus der aktiven Zeit. Bernd Heuermann brach eine Lanze für die ehrenamtliche Tätigkeit, die er selbst viele Jahre ausübte. „Ohne Ehrenamt gäbe es keinen Sport“, betonte er. Und: „Kritiker sollten sich zurückhalten, denn wir machen das Ehrenamt für die Kinder und nicht für uns selbst.“

Für die Talkgäste waren auch die Werte wichtig, die ein Verein vermitteln sollte. „Werte leben ist das Erleben“, fand Tettenborn. „Wir wollen Sportsgeist, keinen persönlichen Ehrgeiz.“ Und Schulze Pellengahr stellte heraus, dass mit der Zugehörigkeit zur DJK die Kirche mit Sport verbunden sei und es beiden um den Menschen gehe. Moderatorin Katharina Ahlers sparte auch das Thema sexualisierte Gewalt nicht aus. Dazu Tettenborn: „Wir müssen uns dem Thema stellen.“ Auch wenn es das im eigenen Verein nicht gebe, sei es wichtig, dafür zu sensibilisieren. Für die Zukunft wünschten sich die drei Talkgäste weiterhin genug ehrenamtlich Tätige, sportbegeisterte Mitstreiter und Offenheit für Neuerungen.

Eine dieser Neuerungen fand auf der Jubiläumsfeier den Weg auf die Bühne. Der Billerbecker Sportverein hat seit kurzem einen Hobby-Horsing-Gruppe. Dieser „Sport mit dem Steckenpferd“ stammt aus Skandinavien und erobert Europa. Eine kleine Gruppe Mädchen hat sich unter der Leitung von Katharina Ahlers zusammengefunden und bot den begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern in der Aula eine fulminante Dressur und fröhliches Hindernisspringen.

Eindrucksvoll demonstrierten Mitglieder der Judo-Abteilung unter der Leitung von Andreas Kleinschuhmachers an dem Tag nicht ihr Können im Judo, sondern zeigten den Zuschauern auch relativ einfache aber effektive Möglichkeiten zur Selbstverteidigung auf, die, so Kleinschuhmachers, mit Hinweis auf die zunehmende Gewalt unter anderem gegen Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute, in einigen Berufen immer wichtiger werde.

Zu verteidigen gab es am anschließenden kalten Buffet indes nichts, denn es war üppig für alle hungrigen Gäste aufgetischt.