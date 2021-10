„Mit voller Kraft weitermachen“

Das lebendige Engagement der Billerbecker soll in organisierte und gut aufgestellte Bahnen gelenkt und weiterentwickelt werden. Das ist das Ziel der Initiative „Billerbeck Hilft“, aus der ein Verein werden soll und am 8. November (Montag) um 19 Uhr alle Interessierten, Spender, Freunde und Unterstützer zu einer ersten Informationsveranstaltung in die Geschwister-Eichenwald-Aula einlädt. Dort wird es laut Christian Wiesner, der „Billerbeck hilft“ ins Leben gerufen hat, nicht nur einen kurzen Rückblick auf das Geschaffte und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung geben, sondern auch eine Vertreterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aus Swisttal live zugeschaltet werden, um über den Sachstand im Katastrophengebiet zu berichten. Zudem soll ein Austausch über weitere zukünftige Projekte von „Billerbeck Hilft“ und die allgemeine Organisation stattfinden. Es gilt an diesem Abend die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Genau 100 Tagen ist es her, dass unvorstellbare Regenmengen die Flüsse und Bäche im Ahrtal, in der Eifel und der Ville zum Überlaufen brachten. Eine nie vorstellbare Flut war die Folge, die vielen Menschen die Existenzgrundlagen nahm. „Billerbeck Hilft“ habe durch zahlreiche Unterstützer das Leid der Menschen in der betroffenen Gemeinde Swisttal merklich lindern können, wie die Initiative in einer Pressemitteilung schreibt. Kaum sei die Aktion ins Leben gerufen und mit der Unterstützung der katholischen Kirche, der Stadtverwaltung und der lokalen Presse die organisatorischen und kommunikativen Grundlagen gelegt worden, hätten die Billerbecker nicht nur damit begonnen, Sachspenden ins Pfarrheim zu bringen, sondern auch finanzielle Hilfe zu leisten, „die stets zu 100 Prozent und ohne Verwaltungskosten in das Katastrophengebiet geleitet werden konnten“, sagt Christian Wiesner. „Die Organisation der zielgerichteten Verteilung der Spendengelder und Sachspenden wurde einerseits vor Ort von den Ehrenamtlichen der Arbeiterwohlfahrt übernommen, andererseits über direkte Kontakte zu Betroffenen und sozialen Einrichtungen durch mich persönlich vermittelt.“ Dadurch sei zehn Tage nach der Flutkatastrophe der erste Transport von Sachspenden mit der logistischen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Billerbeck nach Swisttal erfolgt. Unter anderem hätten über 60 Kinderwagen, Babykleidung, Werkzeuge und Bauelektrogeräte neue Besitzer gefunden.

„Die Unterstützung, die ‘Billerbeck Hilft’ seitdem erfährt, begeistert mich jedes Mal aufs Neue“, so Wiesner. Unternehmen würden sich durch Sonderverkäufe, Vereine und Nachbarschaften durch Spendensammlungen, die Kirche durch Kollekten und Privatpersonen durch Hilfe und Unterstützung bei der Organisation sowie durch eigene Spendenaktionen beteiligen, deren Erlös der Initiative zugutekommt. „Was mich als Initiator von ‘Billerbeck Hilft’, dabei besonders freut, ist, dass ich nie um diese Unterstützung und das Engagement bitten oder betteln musste, sondern dieses stets aus eigenem Antrieb heraus an mich herangetragen wurde. Dafür sage ich von Herzen: Danke!“

Fast 240 000 Euro sind bisher nach Swisttal geflossen – sowohl über das Stadtspendenkonto direkt zur AWO als auch zweckgebunden in teilweise hohen Spendenbeträgen an soziale Einrichtungen. Unter anderem sei so der Notbetrieb von zwei zerstörten Kitas, die in Elterninitiative geführt werden, gesichert worden. Auch die örtliche Grundschule wurde unterstützt, wie Christian Wiesner informiert. Außerdem seien über eine unbürokratische und durch die Ortsvorsteher und AWO geprüfte Soforthilfe an betroffene Familien zumindest kurzfristige Sorgen und Nöte in hoher Anzahl genommen worden. Dennoch seien die Schäden und Sorgen laut „Billerbeck Hilft“ bei Weitem noch nicht behoben. Gerade jetzt, wo der Winter nahe und viele Häuser immer noch ohne Heizung und teils auch ohne Strom seien, bedürfe es weiterer Anstrengungen. Das hochbürokratische Antragsverfahren für die versprochenen Bundeshilfen stelle dafür keine kurzfristige Hilfe in Aussicht, heißt es seitens der Initiative. „Auch wir werden daher mit voller Kraft weitermachen und zählen auf das ungebrochen hohe Engagement der Billerbecker“, betont Wiesner.