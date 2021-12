Mit Woodwalker Jury überzeugt

Vorlesewettbewerb an der Gesamtschule

Billerbeck/havixbeck

Ein so genannter „Woodwalker“ – ein Puma, der menschliche Gestalt annehmen kann – hat den elfjährigen Kai Bauhaus, Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG), so begeistert, dass er als Klassensieger in den Vorlesewettbewerb eingezogen ist und gewann, wie die Schule informiert.