Peter Nowak hat dieses Ehren(-amt) seit fünf Jahren inne. Vom Rat der Stadt Billerbeck wurde er für die nächsten fünf Jahre darin bestätigt.

Denn Peter Nowaks Weste ist blütenweiß und der Erste Polizeihauptkommissar im Ruhestand, der die vergangenen neun Jahre davor die Polizeiwache in Dülmen leitete, bringt für die Aufgaben eines Schiedsmannes die besten Voraussetzungen mit: „Moderieren war mein tägliches Brot in meinen verschiedenen Führungspositionen bei der Polizei.“

Was einmal weh getan hat, das bleibt, sofern es keine Entschuldigung gab. „Da gibt es kein Reset. Selten ist einer alleine schuld, deshalb müssen sich beide Parteien entgegenkommen, so dass keiner als Verlierer nach Hause geht“, erklärt der Schiedsmann. Nein, die Corona-Einschränkungen haben nicht mehr Schlichtungen eingefordert. Das belegt auch das Protokollbuch, dass der 68-Jährige führt. In 2022 gab es nur eine Verhandlung, 2021 waren es drei, 2020 sechs. 2018 stellte mit 17 den Negativrekord auf. Die meisten Zwistigkeiten können sogar beim so genannten „Tür- und Angelgeschäft“ beigelegt werden. Das geht einer Schlichtungsverhandlung, bei der beide Parteien an einen Tisch gebeten werden, voraus. Dafür besucht Peter Nowak die Beteiligten zu Hause und führt klärende und moderierende Gespräche.

„Oftmals ist das nach einer halben Stunde erledigt und damit ist es dann gut“, so seine Erfahrung. Schlichtungsverfahren nehmen dagegen mindestens zwei Stunden in Anspruch. Meistens geht es um Grenz- und Grundstücksangelegenheiten. Die Hecke oder der Baum, der in Nachbars Grundstück ragt. Äste, die abgesägt wurden, während sich der Besitzer im Urlaub befand. Auch Geldforderungen oder Beleidigungen „bei denen die Männer tatsächlich dominieren.“

In bester Erinnerung ist ihm der Fall, bei dem die gegnerischen Parteien sich nicht einmal kannten. Noch nie ein Wort miteinander gesprochen hatten. „Wir haben gemeinsam eine Lösung zur Baumpflege entwickelt und die auch schriftlich fixiert, so dass sie rechtsverbindlich ist“, beschreibt er. „Zur Versöhnung holte einer der beiden ein Bier in den Garten und damit war es gut.“

Ist die dicke Luft bereinigt und beide Parteien zufrieden, ist das der schönste Lohn für den Schiedsmann. Hält sich einer der Parteien nicht an die gemeinsame Abmachung setzt das Gericht die Vereinbarung zwangsweise durch. Auch bei vereinbarten Geldforderungen, denen nicht nachgekommen wird.

„Ich muss mich selten vorstellen, wenn ich irgendwo hinkomme“, so der Erste Polizeihauptkommissar, den fast jeder kennt. „Aber ich fühle mich nicht befangen, sonst müsste ich dreiviertel der Verfahren abgeben.“ Das kam in den letzten Jahren erst einmal vor, weil es verwandtschaftliche Bezüge gab.

Nein, eine Belastung ist dieses Ehrenamt nicht für ihn. Im Gegenteil, denn hier ist seine langjährige Berufserfahrung bestens investiert.