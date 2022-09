Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Billerbeck

In Lebensgefahr schwebt ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten, der am Sonntag mit seinem Fahrzeug von der Landesstraße 581 abkam. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 13 Uhr fuhr der Mann auf der Landesstraße in Richtung Havixbeck. Auf Höhe des Rastplatzes wollte der Emsdettener zwei weitere Motorradfahrer überholen, die auf die dortige Haltebucht abbiegen wollten. Beim Überholvorgang verlor der 53-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und geriet über die linksseitige Bankette in den dortigen Graben, wie die Polizei informiert. Er touchierte dabei ein Schild. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam war im Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Unfallstelle war laut Polizei rund viereinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck.