Renate Langenheder freut sich schon auf die erste Chorprobe. Und sie ist gespannt, wie viele Menschen heute Abend ins evangelische Kirchenzentrum kommen werden. Es ist eine ganz besondere Probe, die dort ansteht – die erste des internationalen Chores. Menschen unterschiedlichster Nationen, die in Billerbeck leben, sollen dort zusammengekommen und miteinander singen. „Musik verbindet die Menschen“, sagt Renate Langenheder von der Initiative „Hiergeblieben“. Die Initiative ist es auch, die das Chor-Projekt auf den Weg gebracht hat und dadurch Menschen zueinander bringen möchte.

Die Kerntruppe besteht aus ukrainischen Frauen. „Von ihnen kam der Impuls“, berichtet Renate Langenheder. „Wir haben gemerkt, dass sie wahnsinnig gerne singen und das haben wir gerne aufgegriffen.“ Aber nicht nur Ukrainer sind willkommen, sondern auch Menschen aller anderen in Billerbeck lebenden Nationen. Einfach jeder. „Wer Lust hat, soll einfach vorbeikommen“, so Renate Langenheder. Gesungen werden sollen Lieder in den unterschiedlichsten Sprachen. Dass das eine Herausforderung werde, das sei klar, sagt die Billerbeckerin. „Aber das macht natürlich auch Spaß. Wir werden mit entsprechender Lautschrift arbeiten müssen.“ Aber auch eine Dolmetscherin sei vor Ort.

Die Leitung des Chores übernimmt Helmut Kathmann. Bis Weihnachten sind Termine für Proben festgezurrt: Neben dem heutigen Montag finden sie am 21. November sowie am 5. und 19. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Kirchenzentrum (Ludgeristr. 39) statt. Im nächsten Jahr soll es weitere Proben geben und ein Konzert ist geplant. Gesponsert wird das Projekt durch den „Rotary Club Coesfeld-Baumberge“. Neben Sängern sind auch Instrumentalisten willkommen. 7 Die Probe findet heute um 19.30 Uhr im evangelischen Kirchenzentrum statt. Interessierte, die Freude am Singen und Musizieren haben, sind willkommen.