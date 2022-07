Musikalische Reise in den „Dschungel der Gefühle“

Billerbeck

Am Freitag (15.7.) widmet sich der „Billerbecker InnenStadtSommer“ den ganz Kleinen. Bei einem Kinder-Mitmachkonzert nimmt der Billerbecker Kinderliedermacher Klaus Foitzik seine kleinen und großen Zuhörer mit auf eine Reise in den „Dschungel der Gefühle“. Gemeinsam besuchen sie das kleine Städtchen „Spaß an der Freud“, schleichen sich an einer gruseligen „Zitterburg“ vorbei, statten dem „Jammertal“ einen Besuch ab und erleben einen Wut-Ausbruch im „Sauer-“Land.