Musikalische Zeitreise mit unsterblichen Hits

„The Milestones Project“ ist zurück: Mit dem Programm „Ein Hoch auf uns“ feiern die Musicalstars Jan Ammann, Andreas Bieber und Patrick Stanke sowie Popstar Volkan Baydar am 21. April (Donnerstag) ab 20 Uhr in der großen Zweifachturnhalle die Meilensteine der Popmusik und Rockkultur aus dem deutschsprachigen Raum. Stimmgewaltige Unterstützung bekommen die Herren von Tamara Peters und Michaela Schober.

„The Milestones Project“ mit Jan Ammann am 21. April in der Zweifachturnhalle

Songs von Bands wie Pur, Sportfreunde Stiller, Revolverheld oder The Scorpions und Interpreten wie Helene Fischer, Sarah Connor, Marianne Rosenberg oder Tim Bendzko, Rainhard Fendrich, Andreas Gabalier, Mark Forster, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Johannes Oerding oder Andreas Bourani erklingen in neuen auf die vier Stimmen zugeschnittenen Arrangements. Dabei sind nie gehörte Quartett- und Duett-Versionen der großen Hits genauso wie mitreißende Soli zu hören, wie es in der Ankündigung heißt. Das Publikum wird mit auf eine Reise durch die Welt der Musik genommen. Das Programm erzählt die Geschichte der deutschsprachigen Popmusik: Es gibt ein Schlager-Medley mit Liedern wie „Griechischer Wein“, „Hello Again“, „Ohne Dich schlaf‘ ich heut‘ Nacht nicht ein“, „Ich liebe das Leben“ und „Dich zu lieben“ genauso wie einen Auszug der erfolgreichsten Lieder der Neuen Deutschen Welle wie „Sternenhimmel“, „Da, da, da“, „Skandal im Sperrbezirk“, „Major Tom“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ und „99 Luftballons“. Jede Menge starke Songs führen durch weitere 40 Jahre Popgeschichte, die mit Liedern wie „Vincent“ oder „An Wunder“ längst nicht zu Ende geschrieben ist, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Zudem gibt es einen Ausflug nach Österreich: Wie könnten so schillernde Figuren wie Weltstar Falco oder Eurovision Songcontest-Siegerin Conchita Wurst in diesem Programm fehlen? Aber auch die leiseren Töne made in Austria finden mit Ina Regens „Wi A Kind“ Gehör und schließlich erfährt das Publikum, was „Hulapalu“ ist.

Jan Ammann, der Wurzeln in Billerbeck hat, brilliert seit Jahren als König Ludwig von Bayern im Musical „Ludwig²“ in Füssen und überzeugte zuletzt als Dr. Schiwago im gleichnamigen Musical in Leipzig und Tecklenburg. Abseits des Musicals steht er als Chris Weigel in der RTL-Vorabendserie „Unter uns“ vor der TV-Kamera. Mit Volkan Baydar gründete er die Popgruppe „Orange Blue“, die mit „She’s Got That Light“ 2000 einen Song herausbrachte, der Goldstatus erreichte. Andreas Bieber ist von den Musicalbühnen Deutschlands und Österreichs nicht mehr wegzudenken: Seine Rolle als Entertainer stellte er im Friedrichstadtpalast in der „VIVID Grand Show“ unter Beweis. Patrick Stanke hatte seine letzte große Weltpremiere 2021 bei der Uraufführung des Ralph-Siegel-Musicals „Zeppelin“, bei dem er als Graf Zeppelin im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen auf der Bühne stand.

Bei dem Konzert handelt es sich um den Ersatztermin für das pandemiebedingt im April 2020 ausgefallene Konzert mit Jan Ammann und seinem Programm „Best of Jan Ammann“. Die Karten aus 2020 behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten sind im Vorverkauf für 39 Euro erhältlich. Zu bekommen sind sie im Foyer des Rathauses unter Tel. 02543/7373, per E-Mail an tickets@billerbeck.de oder online unter www.ticket-regional.de/billerbeck (hier zzgl. VVK-Gebühr).