Musikalisches Feuerwerk entzündet

Billerbeck

Was für ein erhebendes Gefühl: Hunderte Stimmen singen gemeinsam „O du fröhliche“, überstrahlt von den Trompeten vorn aus dem Altarraum, von hinten mit majestätischen Akkorden der großen Domorgel machtvoll begleitet – die letzten Minuten beim Jahresabschlusskonzert im Ludgerus-Dom ließen so manche Augen im Publikum glänzen, wenn nicht gar ein wenig feucht werden. Einzustimmen in den Gesang zur Ehre Gottes, das ist in Corona-Zeiten alles andere als selbstverständlich und geschah an diesem Abend auch nur unter strenger Einhaltung aller notwendigen Regeln.

Von Christoph Schulte im Walde