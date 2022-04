Nach literarischen Raritäten stöbern

Dass das Buch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist ihm deutlich anzusehen. Das Titelbild und der Einband fehlen. An einigen Seiten hat der Bücherwurm genagt. „Das ist eine Dietenberger Bibel“, sagt Rainer Heeke, während er in dem dicken Wälzer blättert. Es ist eine deutschsprachige Bibelübersetzung von Johann Dietenberger und entstand im Jahr 1530 als katholische Gegenbibel zur damals entstehenden Lutherbibel, wie der Antiquar aus dem niederländischen Bredevoort erklärt.

Zu sehen sein wird diese Rarität, aber auch viele andere literarische Kuriositäten beim 20. Billerbecker Büchermarkt, der am Sonntag (24. 4.), einen Tag nach dem „Welttag des Buches“, von 11 bis 18 Uhr rund um den Johannis-Kirchplatz stattfindet und von der Kaufmannschaft „Billerbeckerleben“ in Zusammenarbeit mit der Bücherschmiede und dem Antiquar Rainer Heeke veranstaltet wird.

Knapp über 50 Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden kommen in die Domstadt und präsentieren besondere Schmöker. Vom Kinderbuch bis zur bibliophilen Rarität, vom Taschenbuch bis zum seltenen antiquarischen Buch, von Orts- und Landeskunde über Theologie und Politik, Geschichte, Technik, Kunst, Fotografie, Reisen, alten Landkarten und Ansichtskarten bis zu Belletristik und Erstausgaben. „Mich hat gerade erst noch ein Aussteller angerufen und gesagt, dass er sich auf Billerbeck freut“, berichtet Heeke. Die Atmosphäre hier vor Ort sei unvergleichlich. „Billerbeck wird unter Händlern als Geheimtipp gehandelt“, so der Antiquar. Einige Aussteller hätten coronabedingt aufgehört, dafür gebe es aber einige neue. Neben den Antiquaren und Buchhändlern sind auch Handbuchbinder vor Ort und präsentieren ihr Handwerk. Anders als in den vergangenen Jahren wird es am Turm der Johanniskirche keine Bühne mit Musik und Lesungen geben. Es habe sich gezeigt, dass die Leute über den Markt schlendern, stöbern, in Ruhe Klappentexte lesen und quatschen wollen, so der Organisator. Dafür gebe es wechselnde musikalische Hotspots – zwischen Kirchplatz und Lange Straße mit Alexandre Oudovitchenko, der die Balalaika spielt. Zu Gast ist auch das Klangprojekt „Aditi Anam“, mit dem eine Klangreise zu innerer Ruhe und Entspannung geboten wird. Dafür sorgen die Duisburger Sängerin und Instrumentalistin Annette Buermann sowie der Autor, Erzähler und Musiker Harald Jüngst. In der Langen Straße findet zudem der Kinderbüchermarkt statt. Einige Anmeldungen liegen bereits vor, wie Heike Gessmann, Inhaberin der Bücherschmiede, informiert. Weitere sind bis Mittwoch (20. 4.) bei ihr möglich (Tel. 02543/8588, E-Mail: buecherschmiede-gessmann@ t-online.de). Nur Kinder dürfen Schmöker anbieten.

Der Büchermarkt ist die erste Großveranstaltung, die seit Pandemie-Beginn wieder in Billerbeck stattfindet. Die Kaufmannschaft freut sich, dass es so eine Veranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag gibt. Von 13 bis 18 Uhr werden auch die Geschäfte ihre Türen öffnen. „Wir sind ganz happy“, so Olaf Niermann vom Vorstandsteam „Billerbeckerleben“. Es herrsche Aufbruchstimmung. Der Büchermarkt sei ein guter Auftakt für das Jahr.

Seltene literarische Kostbarkeiten sind auf dem Büchermarkt zu finden. „Dinge, die man sonst nur im Museum sieht. Hier kann man sie sehen, in die Hand nehmen und erhalten“, sagt Heeke und zeigt ein Fragment aus der Cosmographia von Sebastian Münster aus dem Jahr 1550.