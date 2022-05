Nach Zusammenstoß schwer verletzt

Billerbeck

Zu einem Unfall, bei dem sich vier Radfahrer verletzt haben, ist es am Samstagmittag gegen 12 Uhr im Bereich An der Kolvenburg/Berkelweg gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein 14-Jähriger aus Billerbeck sei mit seinem Mountainbike von einem Schulhof kommend aus auf einem Schotterweg herausgekommen und wollte in den Berkelweg abbiegen. Der Berkelweg sei an dieser Stelle wegen hochgewachsener Sträucher nicht oder nur schlecht einsehbar, so die Polizei, nach deren Angaben er ohne seine Geschwindigkeit wesentlich zu reduzieren, mit einem 46-jährigen Radfahrer aus Havixbeck zusammengestoßen sei, der zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Radfahrern den Berkelweg in entgegengesetzter Richtung befahren habe. Beide Radfahrer stürzen aufgrund des Zusammenstoßes, wie die Polizei mitteilt. Zwei dem 46-jährigen unmittelbar nachfolgende Radfahrer hätten nicht mehr ausweichen können und seien ebenfalls gestürzt. Der 14-Jährige habe laut Polizei durch den Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 46-jährige Mann aus Havixbeck habe sich Kopfverletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nachfolgenden Radfahrer seien durch den Sturz leichtverletzt worden.