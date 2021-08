Naturschutz mit Faszination für Wildbienen

Wildbienen sind wie die Honigbienen und Hummeln für die weltweite Bestäubung von Nutzpflanzen unerlässlich Von den 560 in Deutschland noch vorkommenden Arten würden 50 Prozent auf der roten Liste stehen, wie es in einer Pressemitteilung für diese Veranstaltung heißt. Alle würden unter strengstem Naturschutz stehen. Den Wildbienen komme zusätzlich eine große Bedeutung für die Arterhaltung einer umfangreichen und vielfältigen Pflanzenwelt zu. Hunfeld wird über ihre Entwicklung, Paarung, Fortpflanzung, Brutvorsorge, ihre Lebensweise, ihre ökologische und ökonomische Bedeutung, über geeigneten Fördermaßnahmen und -möglichkeiten, über Nahrungspflanzen sowie über das Bienensterben sprechen. Tipps gibt es für den Bau von Insektenhotels und Wildbienenhäusern. Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung „Irrweg Pestizide“ statt, die aktuell im Bahnhof zu sehen ist. Interessierte sind dazu willkommen.

Am Samstag (4. 9.) steht ein weiterer Programmpunkt mit Bienenexperte Hermann Hunfeld an, zu dem die BIB einlädt. Interessierte Kinder können am Bahnhof ein Wildbienenhotel bauen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab neun Jahre. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Die Kosten belaufen sich auf drei Euro pro Teilnehmer. Los geht es um 10 Uhr. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen nimmt die BIB online über ihre Internetseite entgegen. | www.bi-billerbeck.de/kontakt.html