Netz aus Intrigen mit Lokalkolorit

Sichtlich stolz hält Birgit Hedemann das 388-seitige Werk in ihren Händen. Es ist nach „Emily“ ihr zweiter Roman, den die Billerbeckerin veröffentlicht hat. Und wie ihr Erstlingswerk spielt auch dieser in der „Perle der Baumberge“. „Schatten des Todes – ein Billerbeck-Thriller“ lautet der Titel.

Laden am 12. November gemeinsam zur Lesung ein: die Billerbecker Autorin Birgit Hedemann und Mirko Badzong (Pot Still).

Erzählt wird die fiktive Geschichte von Carlotta von Landsdorf, die mit 21 Jahren schwanger wird und sich nach einer glücklichen Zukunft mit ihrem Freund sehnt. Die Familie ihres Lebensgefährten stammt aus Italien, seinen Eltern wird eine Verbindung zur Mafia nachgesagt. Als der junge Mann auf dem Weg zu seinen Eltern ist, um ihnen die Nachricht der Schwangerschaft zu überbringen, verunglückt er und stirbt. Die Mutter des Kindsvaters fordert das ungeborene Kind. „Carlotta ist völlig fertig, aber sie hat zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass es nicht die einzigen Probleme sind, die auf sie zu kommen“, erzählt Birgit Hedemann. Denn um die junge Frau zieht sich ein perfides Netz aus Anschuldigungen und Intrigen zusammen. Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten.

Zwei Jahre lang hat die Billerbeckerin an ihrem Roman geschrieben und hat Orte aus der Domstadt mit eingebaut – wie ein Haus an der Josefstraße gegenüber der ehemaligen Bonbonfabrik. „Ich kenne das Haus gut, weiß wo welche Tür knarzt“, erzählt die Autorin. Schließlich hat dort mal Familie gelebt. Und auch ihr Kater Lidl, der in fast all ihren Geschichten vorkommt, hat wieder eine kleine Rolle und tapst quasi auch durch diese Handlung. Aber nicht nur in Billerbeck spielt der Roman, ein Teil der Geschichte findet auch in Südengland statt. „Es ist aber kein Rosamunde Pilcher“, betont sie.

Lange lag die Geschichte rund um Carlotta von Landsdorf in ihrer Schreibtischschublade. „Ich hatte sie sogar vor meinem ersten veröffentlichten Roman ‘Emily’ geschrieben“, berichtet der Schriftstellerin. Noch einmal völlig neu hat sie sie verfasst. „Der Rahmen und die Figuren mit ihren Biografien sind noch die selben“, sagt sie. Gewechselt hat Birgit Hedemann aber die Erzählperspektive. „Es ist jetzt in Ich-Form geschrieben“, so die Billerbeckerin. Die Handlung beginnt in den 80er-Jahren und endet im Jahr 2019 – und das mit jeder Menge Spannung.

Erschienen ist „Schatten des Todes – ein Billerbeck-Thriller“ im Selbstverlag über die Plattform „epubli“. Dort ist er für 14,90 Euro erhältlich. In wenigen Tagen soll er auch als eBook erscheinen. ISBN: 978-3-754910-47-4.

Die „Urlesung“ aus „Schatten des Todes – ein Billerbeck-Thriller“ mit Birgit Hedemann findet am 12. November (Freitag) im Whiskyladen „Pot Still“ statt. Bevor die Billerbeckerin aus ihrem neuen Roman liest, wird sie an diesem Abend auch die veröffentliche Kurzgeschichte „Münsterlandmörder“ präsentieren. „Das passt ja ganz gut als Einstieg“, sagt sie. Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, mit der Autorin ins Gespräch zu kommen, den Roman zu erwerben und signieren zu lassen. Einlass ist ab 19.45 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). Der Eintritt ist frei, gebeten wird aber um eine Spende, die der Hospizgruppe Billerbeck zugutekommen soll. Platz für 25 Personen gibt es bei der Lesung. Anmeldungen werden per E-Mail an mirko.badzong@web.de entgegengenommen. Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte sollen künftig im „Pot Still“ stattfinden, wie Mirko Badzong, zusammen mit Stephan Schumacher Inhaber des Geschäfts, informiert. Eine weitere Lesung mit der Autorin Christa Gundt ist im Januar geplant.