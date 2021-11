Neue Rettungswache soll 2023 fertig sein

Die neue Rettungswache soll bekanntlich an der Darfelder Straße errichtet werden. Der Rettungsbedarfsplan, der 2018 durch den Kreistag beschlossen wurde, sieht vor, dass ein weiterer Rettungswagen tagsüber in Billerbeck stationiert werden muss. Zudem ist eine Desinfektionshalle vorgesehen. Auch die Anzahl der Rettungskräfte habe in den vergangenen Jahren zugenommen und sich „verdreifacht“, wie Wolber im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss informierte. Am alten Standort gebe es kein Erweiterungspotenzial. 550 Quadratmeter groß ist die Grundstücksfläche an der Holthauser Straße. „Am neuen Standort haben wir dreifach so viel Grundstücksfläche mit Erweiterungspotenzial“, sagt Wolber, der die Planungen für den Standort Darfelder Straße zusammen mit Architekt Gereon Rasche in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vorstellte.

Auf einem Vorhof sollen Stellplätze für die Rettungskräfte vorgehalten werden. Im Erdgeschoss sind Sanitätsräume für Damen und Herren, Garderoben, Materiallager, die Desinfektionshalle sowie zwei Fahrzeughallen untergebracht. Die hallen könnten künftig bei Bedarf erweitert werden, wie Rasche berichtet. Im Obergeschoss sind Aufenthalts- und Ruheräume sowie eine Teeküche und ein Verwaltungsraum geplant. Auf dem Flachdachbau ist zudem eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Für die Errichtung der neuen Rettungswache sind auch Umbauten im Bereich der Darfelder Straße erforderlich. „Weil es sich um eine Landesstraße handelt, müssen wir die Ein- und Ausfahrt mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abstimmen“, informiert Wolber. Öffentliche Stellplätze müssen aufgegeben werden. Eine Ampel soll nach jetzigen Planungen die Ausfahrt von ausrückenden Rettungskräften sicher regeln. Muss zu einem Einsatz ausgerückt werden, schaltet sich die Ampel automatisch auf Rot und der Verkehr auf der Darfelder Straße wird angehalten. Sonst müsste immer sofort neben dem Blaulicht auch das Martinshorn angeschaltet werden. „Die Auswirkungen auf die Wohnbebauung können Sie sich vorstellen“, so Wolber, der auch berichtet, dass sich der Kreis noch im Abstimmungsprozess mit Straßen.NRW befinde, es aber schon ein positives Signal seitens des Landesbetriebes gegeben habe.

Christoph Peter-Dosch und Rolf Sommer (beide Grüne) appellierten an den Kreis Coesfeld, dass das restliche Flachdach neben der Photovoltaikanlage begrünt werden sollte. Auch Andreas Groll (CDU) regte eine Diskussion über eine Grünbedachung an und lobte den „strategisch gelungenen Standort“. Peter-Dosch forderte zudem, dass der verkehrskritische Bereich bei der Rampe, mit der Radfahrer vom Radweg auf die Fahrbahn geleitet werden, gleich mit umgestaltet werden sollte.